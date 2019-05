Els farmacèutics acusen l'OCU de «falta de rigor» en el cas dels protectors solars infantils

La Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya (Fefac) ha acusat aquest divendres l'OCU de "falta de rigor" per no aportar cap estudi que demostri les seves crítiques a dues marques concretes de protectors solars infantils. La Fefac, que ha volgut mostrar el seu suport a Isdin, remarca que l'estil de l'informe de l'OCU "no és una novetat". Segons l'entitat, aquests treballs "habitualment es dirigeixen contra la farmàcia i els productes que aconsellen els professionals de la salut, els farmacèutics i els seus equips". "Aquests informes s'orienten a desprestigiar un servei de salut com la farmàcia", diu la Fefac, que opina que el que pretén l'OCU "és fer soroll mediàtic amb interessos desconeguts". També ha reivindicat la credibilitat d'Isdin i ha recordat que és un laboratori líder en fotoprotecció.

No poder contrastar els estudis que ofereix la marca assenyalada, Isdin, amb els de l'OCU, que no l'ha facilitat, obliga la Fefac a esperar que es pronunciï l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris. En tot cas, conviden els ciutadans a posar en valor "fets incontestables com la credibilitat, rigor i capacitat d'investigació i innovació d'un laboratori que és un dels líders en fotoprotecció".

A això li sumen el fet que aquest producte es distribueixi sota control farmacèutic, "que garanteix la seva correcta conservació, sent el farmacèutic qui recomana el producte ideal per a cada persona en funció de les seves necessitats".

Els farmacèutics també han volgut recordar que el nivell de satisfacció del ciutadà amb el seu servei és dels més alts per la seva "proximitat, professionalitat i seguretat".