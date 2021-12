Sens dubte el 2022 serà un any clau per encarrilar la recuperació després de la covid-19, establint les bases per a un futur més sostenible en un entorn d’incertesa, en què les empreses tenen un paper determinant per la seva capacitat per materialitzar respostes als reptes que afrontem com a societat. De la crisi hem d’extreure aprenentatges que ens permetin articular un nou model de creixement, sustentat en l’economia circular.

El consens sobre la urgència d’avançar en un nou model de creixement, amb sectors forts que aportin valor afegit i creïn ocupació de qualitat, és inequívoc. Cada sector ha de ser capaç d’articular solucions i contribuir a recuperar els nivells d’activitat i de benestar, en el marc del full de ruta de la Unió Europea i els fons Next Generation UE. Una governança efectiva en l’àmbit de país ha de ser capaç de garantir que ens centrem en inversions realment transformadores, amb la base de la col·laboració publicoprivada. Els criteris ESG –‘environmental’, ‘social’, ‘governance’– ens permeten comptar amb una traçabilitat millor sobre el camí avançat i les propostes de futur i permeten també determinar quan una inversió és sostenible.

Des del sector de l’aigua –per la seva rellevància per a l’activitat econòmica i social i com a element essencial per a la vida– estem proposant iniciatives per incrementar la resiliència davant els principals desafiaments que se’ns plantegen, inclosa l’emergència climàtica, establint els fonaments per a una reconstrucció verda i inclusiva per als pròxims anys. El sector de l’aigua contribueix al desenvolupament d’altres sectors, genera confiança i ocupació en l’economia verda, executant projectes per avançar en el desenvolupament sostenible de les comunitats.

Com a organització, encapçalem el que entenem com el model d’empresa del segle XXI, que és el d’aquella empresa que afegeix valor, que satisfà una necessitat social i que contrau un compromís ferm en la relació amb tots els grups d’interès –no només amb els accionistes–; és a dir, els treballadors, els proveïdors, la innovació, el desenvolupament sostenible, l’acció social i el conjunt de la ciutadania.

En aquest sentit, i com a proposta per a una recuperació sostenible i inclusiva, des d’Agbar estem progressant a donar forma a un pacte social, territori a territori, actualment materialitzat en una cinquantena de municipis en col·laboració amb les respectives administracions. Aquesta proposta de pacte social es basa en tres eixos: la solidaritat, per reduir les desigualtats; l’ocupació de qualitat, combatent la precarietat laboral, i la reconstrucció verda, per contribuir a la transició ecològica.

Tan important com avançar en iniciatives és retre comptes amb tots els grups de relació amb què interactuem. Els exercicis de diàleg i d’escolta activa amb les persones i entitats en el nostre entorn han de permetre establir compromisos que ens facilitin contribuir, amb la base de les aliances, al progrés de la societat.

Els pròxims mesos seran molt rellevants per continuar concretant les accions per a la recuperació. El nostre país, al capdavant en vacunacions a escala mundial, ha demostrat que quan ens organitzem som capaços de portar a terme els projectes de manera estructurada.