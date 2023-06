Quan l’any 1904 un noi de família benestant de Figueres que estudiava a Suïssa va portar a la capital empordanesa una pilota reglamentària de futbol i, conjuntament amb els seus amics del Casino Sport Figuerenc, van començar a jugar pels carrers, desconeixien que estaven introduint un esport que revolucionaria el municipi. Aquest passatge, perfectament narrat per Josep Maria Bernils i Santi Coll en el llibre 75 anys de la Unió Esportiva Figueres, va ser el punt de partida d’un efecte dominó que, en els anys posteriors, no només portaria a l’organització de partits, sinó a la creació de clubs arreu de l’Alt Empordà.

Actualment, el futbol és l’esport amb més llicències a la comarca i té molt de pòsit històric. Tots recordem la temporada 1991/1992, en què la Unió Esportiva Figueres va tocar amb els dits l’ascens a Primera Divisió, però tampoc podem oblidar-nos de quan el Club de Futbol Llers va erigir-se en pioner i referent del futbol femení a Catalunya durant la dècada dels vuitanta, quan les circumstàncies socials no eren tan favorables ni el paper de la dona en l’esport era el de l’actualitat.

Aquests èxits del passat han servit de mirall i d’estímul perquè el futbol no hagi parat de créixer a la comarca, especialment el femení, i cada dia es creïn i s’hi consolidin més equips i clubs. Aquesta bona salut del futbol a l’Alt Empordà també la podem extrapolar a la resta de les comarques gironines, amb el Girona Futbol Club com a punta de llança, competint a la màxima categoria del futbol masculí. L’elit és un aparador mediàtic molt potent, però és igualment important la feina diària, abnegada i, en moltes ocasions, completament altruista de persones que es troben al capdavant dels clubs modestos, no professionals.

Al cap i a la fi, el futbol comarcal és el que crea el teixit de base, el que contribueix a educar els nois i les noies, des de ben petits, en valors com l’esforç, el respecte i el treball en equip, i el que de debò dinamitza i articula el territori. Hi ha molta gent al seu voltant –que el practica o hi col·labora– i, al final, els camps de futbol acaben convertint-se en grans espais de sociabilitat.

Els premis Amos de l’Àrea serveixen precisament per donar visibilitat a tots aquests esportistes que competeixen cada cap de setmana en camps modestos de la nostra comarca, allunyats del glamur del futbol professional, i, alhora, per homenatjar també els que han decidit posar punt final a la seva trajectòria, a àrbitres o a clubs centenaris.

En definitiva, uns guardons que esdevenen el punt de trobada del futbol amateur de l’Alt Empordà. Amb un recorregut ja de dotze anys, són una referència a la comarca i, des de la seva primera edició, posen en peu d’igualtat futbolistes homes i dones. Per tot plegat, des de les administracions públiques, estem tan satisfets de col·laborar-hi. Perquè aquest compromís i aquest treball constant, del dia a dia, d’aquests esportistes ha de tenir el seu reconeixement.