Quan una persona té un problema amb el mòbil, perquè el perd, li roben o se li trenca, normalment la gran preocupació que sent no recau sobre l’aparell, si no sobre tot el que hi ha dins. «Es que ho tinc tot, allà dins», acostuma a dir qui es troba en una circumstància d’aquestes. I es cert. No només es un aparell per trucar i que ens truquin, doncs ja fa temps que també es el receptacle de l’agenda d’amics i coneguts amb els respectius números, però es que últimament es un petit ordinador de butxaca on hi tenim llibres, diaris, documents, arxius, agenda del dia a dia, avisos amb diferents alarmes i sons per saber a què hem d’atendre, possibilitat de connectar-nos a vídeo reunions, fotos, vídeos, i també jocs... ah! I les xarxes socials, que s’han convertit en el punt de trobada i d’informació més generalitzats.

Així doncs, és veritat que si ens quedem sense mòbil ens quedem literalment despullats. Què pot passar, individualment i social, si un dia ens quedem sense xarxa? Sense internet? Serem capaços de reorganitzar-nos sense el mòbil?

Intento recordar quan jo era joveneta i quedàvem amb els amics. No teníem mòbil ni hi havia cap mena de WhatsApp per saber què passava si un no arribava a la cita en el lloc i a l’hora acordats. Senzillament esperàvem un xic i si aquest algú no apareixia donàvem per suposat que no vindria per la raó que fos i que ja ens explicaria el què la pròxima vegada que ens trobéssim. I cap problema. Només podia passar que s’hagués retardat una mica i que quan arribés ja no hi trobés ningú. I més d’una vegada havia passat sense que suposés cap contrarietat. Per altra banda s’acostumava a saber on es volia anar, pel que la persona que arribava tard al punt de trobada sempre es podia incorporar al punt final.

Tampoc fa pas tant, quan sonava el fix m’afanyava a anar a despenjar per atendre la trucada. Ara ja no. Ara el deixo que soni. Els amics i familiars acostumen a trucar pel mòbil. Pel fix només ho fan, el 99,9% de les vegades, les empreses que et volen vendre alguna cosa. Al mòbil hi es tot. Perdre el mòbil es perdre-ho tot. I no només al que hi ha a dins, si no la immediatesa, el saber el què i el com a cada moment. I si no podem viure amb aquest ritme sembla que el cel ens caurà sobre el cap, o la terra s’esfondrà als nostres peus.