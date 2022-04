Ray Bradbury va imaginar un món sense llibres. Ara fa prop de setanta anys, el novel·lista nord-americà va sorprendre tothom amb Fahrenheit 451. Aquesta distopia futurista retrata una societat en què la lectura està prohibida perquè incita a pensar i a qüestionar el poder. Per sort, i malgrat els reiterats intents per limitar la pluralitat de pensament, d’aquell món imaginari només han arribat a la nostra societat les grans pantalles de televisió, els vehicles circulant a tota velocitat darrere dels vianants i les notícies transmeses a través d’uns diminuts auriculars.

Aquella visió apocalíptica dels llibres descrita per un dels millors autors de ciència-ficció de la història, ha quedat totalment superada. I més encara, en els últims temps. L’índex de lectura no ha deixat de créixer des que ara fa dos anys ens vàrem confinar. Segons dades de 2021, a Espanya, dues de cada tres persones llegeixen durant el seu temps llibre. Només dos anys abans, el mateix estudi indicava que menys de la meitat de la població llegia amb regularitat. Cert és que, tot i el creixent interès, encara queda molta feina per fer: un terç de la població segueix sense obrir mai cap llibre. Una situació que s’agreuja, en especial, entre els adolescents i les persones més grans de seixanta-cinc anys.

Que aquesta setmana, tornem a gaudir d’una Diada de Sant Jordi sense restriccions i en cap de setmana, és una molt bona notícia. És una gran oportunitat per tornar a seduir els lectors, convençuts i potencials, amb una oferta inesgotable de títols i d’autors. Però no és l’única, cada vegada sovintegen més les activitats on gaudir de la lectura durant tot l’any i, per sort, es continua recuperant el paper del llibreter de quilòmetre zero. Recordem aquesta setmana —i sempre— les paraules de Ray Bradbury: «Només hi ha dues coses amb què un es pot ficar al llit: una persona i un llibre».