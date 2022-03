Els vint anys d’existència de la Galeria Marges-U representen molt més que un aniversari d’una programació expositiva de qualitat a Cadaqués, són vint anys d’activisme cultural des d’una petita galeria d’art que ha traçat xarxa amb la comunitat cultural que l’envolta i amb un seguit de creadors del Japó. Les seves dues ànimes, la incombustible pintora Nobuko Kihira i el creador Gustau Carbó Berthold, han tirat endavant el seu projecte artístic, fins i tot al bell mig de circumstàncies ben adverses, com la pandèmia i la crisi econòmica que ha fet abaixar persianes a moltes galeries de Barcelona i entorns. Gustau Carbó ja va endegar poc després d’arribar a Cadaqués, amb l’artista Wolfang Berus, el projecte de l’Ateneu de Cadaqués, format per una comunitat d’artistes que els unia la necessitat d’exposar les seves obres i intercanviar experiències, davant de galeries d’art orientades amb una finalitat molt més comercial. Aquest esperit creatiu i d’activisme cultural ha acompanyat al llarg d’aquests 20 anys la Galeria Marges-U que s’ha convertit en un pont de connexió amb artistes del Japó, a través de Kihira. Des dels inicis s’hi ha pogut gaudir d’exposicions exclusivament de dones artistes, posant l’accent a la mirada de gènere, mostrant obres de Glòria Llonch, Suse Stoisser, Maya Cusell, Mercedes Capdevila, entre moltes d’altres. Hi ha hagut espai per enfocar exposicions entre la relació de l’art i l’arquitectura, amb les obres de Pere Bellés, Jokin Manzanos o Toni Gironès. Ha estat una constant la presència dels creadors arrelats a Cadaqués com Bartolozzi, Bernd Block o Joanna Rosselló, així com mostrar obres d’artistes japoneses, amb obres innovadores que plantegen noves lectures del món, ben distants a les occidentals. Marges-U ha treballat amb uns referents universals sense perdre el lligam amb l’entorn més proper de Cadaqués i així ho demostra les diferents activitats que s’hi han portat a terme, on la poesia hi ha estat ben present, com l’homenatge a la poetessa Quima Jaume el 2013, la taula rodona dedicada a les Mirades de l’art amb Rosa Ardid i Anna Maio el 2014 o bé la presentació del llibre de Vicenç Altaió, Un sereno en el cementiri de l’art, amb Jordi Carulla el 2012.

Una galeria que com el seu propi nom indica ens mostra els Marges de l’art, amb la poesia, l’arquitectura i occident amb orient. Un espai on la veu femenina ha estat ben present, amb una gran representació de dones artistes, i a on els creadors vinguts d’arreu hi han trobat sempre el seu espai. I en aquests diferents anys, a través de les diverses exposicions, hem pogut gaudir de l’evolució estètica de Nobuko Kihira, i de Gustau Carbó Berthold, amb unes obres valentes, que mostren aquest frec a frec entre orient i occident. És un privilegi per Cadaqués i per tots aquells que la visitem comptar amb la Galeria Marges-U, darrere de la qual es desenvolupa acollida artística, activisme cultural i perspectiva de gènere, tot alhora.