Aquesta darrera setmana hem assistit al comunicat del tancament definitiu del Cinema Las Vegas, un projecte que va engegar el cineasta Ventura Pons, amb una inauguració el 6 d’abril del 2018, a la qual recordo que vaig assistir amb la il·lusió de veure aquell nou espai recuperat per a la nostra ciutat. Han estat pràcticament quatre anys, en què el cinema ha anat fent com ha pogut. La crisi del sector i de les sales de cinema ja venia de molt abans de la pandèmia, però crec que el març del 2020 amb l’inici de la Covid-19 la sotragada va ser molt forta. A la gran competència de les plataformes com Netflix, HBO, Disney... es va sumar el canvi d’hàbits provocat durant la pandèmia, on la gent va estar molt més a casa seva. En dos anys de pandèmia el 70% de les sales de cinema del país romanen –encara avui– tancades, moltes definitivament i altres en vies d’espera a temps millors (que potser arribaran o no). A mi, com a petit comerciant, cada local que tanca em sap moltíssim greu, al darrere de cada tancament hi ha una història particular. Ser emprenedor, autònom o petit empresari és dur i, malgrat la il·lusió, l’esforç i la dedicació, a vegades els projectes arriben a un final no desitjat. Vull agrair públicament l’esforç fet pels que han intentat explotar el cinema fins al darrer moment, amb els seus errors i encerts, el cert és que han arribat fins aquí.

A la carrera d’econòmiques, sempre ens deien que en tota crisi hi sorgeixen oportunitats, i que sempre apareixen noves opcions i a vegades s’obren portes molt interessants. Per tant, cal buscar noves oportunitats per a aquests cinemes, trobar solucions que permetin dotar de vida i noves aplicacions culturals a aquest espai escènic que tenim al bell mig de Figueres. D’idees segur que no en faltaran, i el que cal és buscar entre tots la millor opció possible, sigui des de la iniciativa totalment privada, com de fórmules mixtes que pot impulsar el nostre ajuntament. Cal evitar que el local quedi tancat i barrat, i esmerçar esforços en la seva reobertura per benefici i gaudi de tots els figuerencs.

A vegades la vida ens posa en situacions complexes i dures, que no depenen de nosaltres i, per tant, són inevitables. Ara bé, la nostra reacció i actitud sí que la podem modular, i en funció d’aquesta ens en sortirem més o menys bé. Acabo aquest article amb rumors que ja hi ha interès privat per recuperar aquests cinemes per a la ciutat, el que deia, algú ja ha vist l’oportunitat i es postula per engegar un projecte nou.