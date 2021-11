Amb la tardor arriba el moment de la vacunació antigripal. Aquest any, com cada any, la tardor és temps de vacunació (antigripal). El dia 25 d’octubre es va posar en marxa la campanya vacunal d’enguany. Hem de dir que com sempre, però aquest any amb més èmfasi, amb aquesta vacunació es vol protegir a les persones més vulnerables de la nostra societat d’aquesta malaltia. Es vol disminuir el nombre de persones que emmalalteixen i que moren per culpa seva o per les complicacions que pot provocar, més freqüents en persones especialment vulnerables, per descompensacions de les seves malalties de base. Aquest any i arran de l’aparició del virus SARS-CoV-2, la vacuna antigripal esdevé, encara més, una eina molt important per a preservar la salut. Perquè quan coexisteixen les dues infeccions es multiplica per dos el risc de morir. El perill per al grup de persones més vulnerables aquest any es veu incrementat. Per això aquest any, la vacunació antigripal encara és més important.

La seva administració està indicada en el grup de persones de més de 60 anys, les que pateixen de diabetis, obesitat mòrbida, malaltia renal o hepàtica, anèmia, hemofília, immunosupressió –per malaltia o per prendre medicaments que immunodeprimeixen–, per patir un càncer actiu, per tenir una malaltia celíaca, per ser portador d’un implant coclear o estar a l’espera que el col·loquin, per tenir una fístula cefalorraquídia, una malaltia inflamatòria crònica i en el de les persones que tenen trastorns cognitius. També està indicat administrar-la a les dones embarassades i a les que fa menys de 6 mesos que han tingut un bebè. Dins els grups recomanats hi ha també el dels treballadors de centres sanitaris i sociosanitaris, els qui proporcionen cures a domicili a persones amb malalties de risc, com també a les persones que treballen en oficines de farmàcia o a les que ho fan en institucions que atenen o on resideixen persones grans. Els convivents de persones que tenen una condició de salut, també es consideren un grup a vacunar. Pel que fa als infants, està indicada la seva administració als nens d’entre 6 mesos i els 2 anys si tenen antecedents de prematuritat (naixement abans de les 32 setmanes de gestació). També és altament recomanable administrar-la a persones institucionalitzades, a les que treballen en centres d’internament i també a les forces de seguretat, als bombers i als professionals que treballen en serveis d’emergències.

Les vacunes antigripals utilitzades a Catalunya són inactivades. Això vol dir que no tenen virus amb capacitat infectiva. Si apareix una infecció respiratòria o refredat després de rebre-la vacuna no és deguda a ella. El que passa és que de vegades quan s’administra la vacuna ja s’ha contret la grip i això pot fer confondre malaltia amb una reacció adversa vacunal.

Cal recordar que l’administració de la vacuna antigripal és la mesura més efectiva per evitar contraure-la. Aquesta és també una vacuna important i aquest any, i pels motius que hem explicat, encara és més important vacunar-se’n. Només recordarem que el centre d’atenció primària és primer esglaó de contacte de la població amb el sistema de salut i és on s’administra aquesta vacuna.