Des de Junts per Figueres som contraris a l’actual pujada d’impostos. Ja ho vam manifestar l’any passat amb la pujada d’impostos d’un 6,5%, i ens reafirmem enguany amb la nova pujada. I ho fem amb els mateixos arguments, que creiem important repetir, donat que continuen plenament vigents.

En primer lloc, l’escenari actual no és l’adient per fer recaure sobre les economies domèstiques una nova pujada d’impostos. La gent ho està passant molt malament, a causa de la situació derivada de la pandèmia, i de fet, molts negocis han tancat definitivament per aquesta crisi.

El segon motiu, és un tema pràctic: hi ha qui creu, erròniament, que pujant els tipus impositius, t’assegures una major recaptació, però en aquest cas no és així. M’explico: el 2% de 100 €, és 2 €; però el 4% de 0 €, és 0 €. I per què això? Doncs per què existeix un fenomen molt recurrent a Figueres, i que ens ha de preocupar, la deslocalització.

Això ja és un tema de model de ciutat: malauradament alguns figuerencs renuncien a viure a Figueres, i marxen als nostres pobles limítrofs (Vilafant o Vilabertran, per exemple). I ho fan perquè Figueres és bruta, insegura, i ara, a més a més, és desproporcionat el que ens imposen en concepte d’IBI, d’impost de circulació, o d’altres impostos i taxes. Per tant, un figuerenc que marxa, és un figuerenc menys que pagarà els seus impostos a Figueres. Aquest problema és molt greu, no podem expulsar de la ciutat als figuerencs, els quals marxen a la recerca d’una millor qualitat de vida i d’un entorn més segur.

Estarem molt atents a on es destinen aquests diners, ja que no podem continuar amb aquest model de ciutat subsidiada, aquest no és el nostre model.

Solucions per a una millor recaptació? N’hi ha moltes, però la principal és la lluita contra el frau. Cal perseguir el frau, però això no es pot fer de forma eficient sense cobrir les places de recaptador o la d’inspector tributari, aquesta última, vacant des de fa més d’un any.

Menció especial mereix l’IBI, l’impost més significatiu. Doncs a més de la pujada de l’any passat del 6,5%, i la d’enguany del 2,1%, el quadripartit pujarà un 10% addicional a aquells contribuents titulars d’immobles d’ús industrial i comercial que estiguin per sobre d’un determinat valor cadastral. Un càstig brutal per a les petites i mitjanes empreses figuerenques. Ens preguntem: Així vol el quadripartit fer atractiva la ciutat per a captar noves inversions?

I per acabar, una darrera reflexió. En cap cas demanem que s’abaixin impostos, demanem que es congelin. I ho diem perquè estant el PSC a l’oposició exigia baixades d’impostos, ara que el PSC governa la ciutat, no només no els baixen, sinó que els pugen. Menció especial per Canviem Figueres, que prometia en el seu programa electoral, citem literalment «compromís de rebaixar l’IBI i reduir el sou dels regidors». Ni una ni l’altra! I és que en campanya electoral, tot s’hi val, però com deia un president del Barça, «al soci no se’l pot enganyar».