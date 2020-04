El perquè d'una decisió

Vistes les manifestacions publicades en diferents mitjans, arrel de l'aprovació en el darrer Ple de la proposta de resolució del Tribunal de selecció per a cobrir la plaça del Director d'Urbanisme de la ciutat de Figueres; em veig amb la obligació de donar el meu punt de vista i donar resposta a les greus i falses acusacions que s'han versat sobre la meva persona.

En tots aquests mesos no he volgut entrar en polèmiques ni picabaralles de molts comentaris i acusacions lliures; pensant en la bona voluntat i l'idealisme que tots els representants dels partits volíem: el millor per Figueres; però he vist que no és així. En cap cas vull passar-me la resta de dies de mandat responen articles o comentaris en xarxes, sinó treballant concentrat amb la tasca que se m'ha encomanat, com sempre he fet al llarg de tota la meva vida; però sí que crec que avui, i de manera puntual, he de donar la versió dels fets i la meva opinió de molts punts que considero que cal tractar.

Alguns diran que la política és així i que un ja sabia a que m'exposava. Opino, que menys partidisme, menys populisme en clau electoral, més treball, més professionals, més vocació cap als ciutadans, i més planificació de present i de futur són la clau perquè Figueres torni a ser aquella gran ciutat que era.

Govern. El govern d'un país, d'una comunitat autònoma o una ciutat és la primera empresa d'aquella àrea que gestiona. Com tota empresa ha de tenir clar quins són els actius que pot i ha d'explotar amb la finalitat de generar activitat, riquesa i creixement pels seus propietaris. En aquest cas, els ciutadans de Figueres; que són els qui sempre tenen la potestat d'escollir qui dirigeix la ciutat. Un dels pilars estratègics de qualsevol ciutat que vol tenir activitat i creixement és l'Urbanisme.

Urbanisme. L'últim Pla d'Ordenació Urbana Municipal (POUM) de Figueres és del 1983. Aquest està absolutament desfasat en relació a l'evolució del país, en el seu context i a la majoria de lleis estatals i internacionals, aprovades en posterioritat. La no actualització d'aquest Pla, en el decurs de tots aquests anys, per part de qui tenia la responsabilitat d'haver-ho fet, ha portat com a conseqüència l'evolució cap a una situació de decadència de la ciutat, com la que s'ha fet evident a ulls de tothom.

Necessitat. Tota empresa ha d'intentar tenir els millors professionals en base a les seves necessitats i àrees de creixement. Urgeix un Nou Pla d'Urbanisme i un bon professional amb experiència contrastada que ajudi a desenvolupar i executar aquest projecte tan necessari.

Càrrec de confiança. No estem davant d'un càrrec de confiança, el que acabem de contractar és un Directiu i ho hem fet de manera transparent, aplicant l'Estatut Bàsic del Treballador Públic, que en el seu article 13 es refereix al Personal Directiu Professional, val la pena la seva lectura. Només citaré que en el segon punt, remarca que la designació ha de tenir en compte publicitat i concurrència. Això és el que s'ha fet.

Concurs. El passat mes de setembre, el Ple municipal va aprovar la modificació de la Relació de Llocs de Treball de la plantilla de l'Ajuntament de Figueres, per dotar d'una plaça de Director d'Urbanisme i Mobilitat. El mes de novembre, en el Ple municipal es va aprovar la convocatòria per proveir l'esmentada plaça vacant, amb la corresponent aprovació de les Bases Reguladores del Concurs de Selecció.

Transparència. El procés d'avaluació, entre les cinc sol·licituds presentades, es va dur a terme per part del Tribunal de la Comissió Avaluadora constituïda, de manera totalment transparent, amb llum i taquígrafs, complint escrupolosament les esmentades Bases i per descomptat amb la Llei de Transparència.

Resultat. El Sr. Camil Cofan (Figueres, 1959)

Experiència. Arquitecte urbanista i actual subdirector General d'Urbanisme del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, amb un extensíssim currículum que avala la seva trajectòria com a urbanista de reconegut prestigi, que amb anterioritat, va treballar a l'Ajuntament de Girona com a arquitecte municipal i en l'Oficina del Pla General de Girona i essent el Cap Territorial d'Urbanisme de la Generalitat de Catalunya a la demarcació de Girona.

Família. La família és un pilar fonamental de la societat, però pensar que un servidor entra en política als meus 65 anys per posar a dit un familiar que actualment és alt funcionari de la Generalitat, amb àmplia i sòlida experiència i amb càrrec fixe és faltar a la professionalitat del Sr. Camil Cofan, i a la meva honestedat i integritat com a persona.

Treball i esforç. Qui em coneix sap de la meva repugnància a la falta d'honestedat, al joc brut i a la mentida; fins al punt d'apartar-me de qui no ho practica.

Honestedat, joc brut i mentides. Això no és el que tenien en el guió aquells que han governat la ciutat ens els darrers dotze anys, feien veure que en realitat gestionaven ordenadament el present i el futur, res més allunyat de la realitat, les conseqüències han estat ben palpables, deixant-nos la ciutat en els nivells més baixos que mai havíem conegut, allunyada d'aquella Figueres cosmopolita, avançada, dinàmica, capdavantera amb molts aspectes: comercial, elegant, innovadora i moderna, model a seguir per moltes ciutats de major tamany i capitals de província.

I si ens centrem en l'àmbit urbanístic, no puc deixar passar per alt, el fet de qui ara s'esquinça els vestits, adduint tractes de favor i qüestiona la retribució d'uns sous que l'erari públic no hauria de permetre, tot aprofitant-se del context, d'una greu situació sanitària i social mundial. I per descomptat, no ens diuen res dels motius pels que en tots aquests anys no han mostrat cap voluntat per treballar pel que realment ens cal i de manera urgent: definir un nou model de ciutat. Tothom hauria de saber que, els qui ara intenten, amb falses calúmnies desprestigiar la meva persona, com a Regidor d'Urbanisme, escampant tractes de favor absolutament falsos i erosionar al Govern de la Ciutat, adduint males praxis, són els mateixos que, en l'àmbit urbanístic, no han fet res per treballar coordinadament amb el Govern de la Generalitat, defugint la seva responsabilitat cap als ciutadans de Figueres i no presentant-se en els darrers anys a cap de les convocatòries proposades pel Govern del país en matèria d'Urbanisme.

Partidisme. L'interès del partit no pot anar per davant de la ciutat. Alguns no han assumit encara el seu paper i a falta d'altres arguments es dediquen a escampar calúmnies i falsedats. Començo a tenir clar que molts membres de l'antic govern mai han volgut el millor per la ciutat, sinó utilitzar Figueres per tenir un salari o com a plataforma de llançament de les seves carreres professionals, o ambdós.

Populisme. La política populista sembla que funciona a l'inici però el temps i la ciutadania sempre posen a tothom al seu lloc; Ciudadanos n'hauria de ser conscient desprès de les últimes eleccions generals i autonòmiques; i tothom prendre bona nota. No ens deixem enganyar per falsos titulars com: "puesto a dedo" "es el primo de...", "aquesta no és una prioritat" o "deixem-ho per més endavant". Crec que no ens ho podem permetre.

Present i futur. L'Ajuntament ha de seguir treballant en el projectes de millora de la ciutat per poder reactivar l'economia present i futura. No fer-ho seria allargar molt més el procés de recuperació dels ciutadans de Figueres vers la resta de ciutats, doncs Figueres ja fa masses anys que va retrassada en molts àmbits. I alhora treballar coordinadament amb la Generalitat i l'Estat per sortir-ne tots plegats, doncs aquest crisi ens afecta a tots.

Retribucions. Per una bona gestió és necessari talent. Per captar aquest talent, les empreses necessiten retribuir bé; i l'administració també ho fa amb els seus càrrecs tècnics i polítics. Vull pensar que els 64.000 euros del Sr. Masquef com a Diputat d'Esports i Vicepresident II de Patronat Turisme de la Costa Brava de la Diputació de Girona, i els 74.000 euros del Sr. Amelló com a Diputat de la Generalitat de Catalunya; tots dos compaginant les seves tasques d'oposició a l'Ajuntament de Figueres, són ben merescuts i no discuteixo que en un moment com aquest on Turisme i Esport, i Parlament tenen activitat nul·la, no prenen mesures solidaries amb la situació de pandèmia actual perquè consideren que estan treballant en plans de present i futur

Estimar Figueres. Em vaig presentar a les eleccions municipals, com a fill d'una ciutat on vaig néixer i he desenvolupat la meva activitat professional, per retornar-li una part de tot el que m'ha donat, sense cap aspiració política, més enllà de la participació en la gestió municipal, sense cap ànim d'enriquir-me, sinó per ajudar a construir un projecte per una millor Figueres. Formo part d'una Plataforma Ciutadana: Canviem Figueres, amb la que ens vàrem presentar amb un únic lema: "Només ens mou Figueres." Els votants que ens donaren el seu suport creien en la possibilitat real de canviar Figueres i amb aquesta vocació és amb la seguim treballant

Reflexió. Com deia a l'inici, els nostres caps i els nostres jutges són la ciutadania de Figueres. Com a servidors públics hem d'estar sotmesos al control de la funció pública que exercim i a la crítica que pugui formular l'opinió pública; però el que no ens podem permetre com a representants de la ciutadania és no ser honestos, jugar brut i mentir. Només se'ns demana treballar incansablement retornant la confiança a aquells que representem. La ciutadania es mereix uns representants que sàpiguen col·laborar dins les discrepàncies polítiques que hi puguin haver amb un únic objectiu que només pot ser Figueres.