Després del confinament, consum quilòmetre zero

Amb un decreixement del 8 per cent les expectatives és que una de cada tres empreses o un de cada tres autònoms tanquin o es donaran de baixa pels efectes del coronavirus. En el sector turístic de la Costa Brava ja ha perdut un 12%. Si es tanca fins a agost, el sector perdrà un 70%. Bàsicament els sectors: Turisme, comerç (no essencial), restauració i cultura. Aquests quatre sectors ho tindran molt malament i tindran una parada. Però la problemàtica es centra en els petits botiguers, en els autònoms i els de l'economia submergida. En una segona prioritat totes les empreses que en definitiva són les que creen treball. L'objectiu és que cap empresa tanqui. Ni cap autònom perdi el seu lloc de treball. Perquè el que dóna més dignitat a la vida és el treball.

Una de les primeres coses que ha fet Àustria és deixar obrir a totes les botigues de menys de 400 m?2;. L'ajuntament no té la competència però ho pot demanar. Naturalment amb les mesures de protecció, etc.

Totes aquestes mesures que diu el govern de Madrid no són efectives. Si pregunteu uns quants empresaris petits i autònoms veureu que en realitat no tenen accés a res. Aquí, l'ajuntament de Castelló d'Empúries, ha de veure què passa i, en segon, lloc fer pressió a favor d'aquests col·lectius afectats.

Per a aquests sectors s'hauria d'endarrerir el pagament d'impostos un o dos anys. I els que no facturin res en tres o quatre mesos no haurien de pagar cap mena d'impost mentre duri aquesta baixa activitat. Això s'ha d'aplicar a qualsevol autònom. Els de l'economia submergida és qüestió de la renda bàsica.

Empuriabrava no ha tingut massa problema amb el coronavirus. S'ha de preparar una campanya en els mitjans demostrant que la situació és normal, de cara a recuperar el turisme començant efectivament pel mercat de Catalunya però també si pot ser el mercat de França. Els turistes voldran seguretat i una destinació lliure de Covid 19.

El Departament de Treball ja pot començar a formar personal que ara està en l'atur (per exemple amb vídeo conferència) per a tenir una formació certificada de protocols de seguretat sanitària: Aforaments, distàncies de seguretat, usos de màscares, control de temperatures. Neteja i desinfecció. Com el curs de manipulador d'aliments).

De moment s'ha d'intentar que obrin bars i restaurants. On menjaran els treballadors essencials o no que s'han incorporat al seu lloc de treball? Si cal que comencin a limitar l'aforament. Amb protocols de seguretat sanitària. És millor per aquesta gent, facturi 1/4 que facturar zero. Com a mínim per a cobrir els costos variables. A part si ara obren es millora la imatge de què s'estan fent les coses bé i positivament. El turisme el podrem mantenir fins a setembre, octubre i fins i tot novembre perquè sol fer bon temps.

En el moment que es pugui començar a consumir les famílies hem d'ajudar a aquests sectors afectats per la crisi.

Enguany toca consumir el més a prop possible. Consum quilòmetre zero. Societat civil, empresaris, treballadors, administració en definitiva entre tots. Units ens en sortirem!