Pressupostos d'emergència: famílies, autònoms, pimes i empreses

La crisi sanitària provocada pel coronavirus ens està deixant un drama personal i humà que quedarà indubtablement gravat en la nostra memòria durant molt de temps. Els ciutadans de Figueres, com no pot ser d'una altra manera, continuem dedicant-nos en cos i ànima a combatre la pandèmia de la Covid-19 i pal·liar els seus efectes. La crisi sanitària ens porta indefectiblement a una crisi econòmica i social que requereix mesures eficaces de rescat a famílies i empreses.

A Figueres comptem amb més de 1.700 empreses i 3.000 autònoms que durant les últimes setmanes han vist reduïda la seva activitat, no han pogut ingressar res i estan ja al límit. Tot i això, han fet front a les seves obligacions econòmiques i al sobreesforç que ha suposat que el govern socialista els hagi cobrat la quota de març. Des de Ciutadans ja hem insistit que si els autònoms no poden treballar, ni tenir ingressos a causa de la paralització econòmica tampoc han d'estar obligats a pagar impostos o quotes. No és només des de l'àmbit estatal o autonòmic des del qual hem de treballar per a ajudar les famílies, pimes, autònoms i empreses, també des dels Ajuntaments es pot i s'han d'impulsar paquets de mesures per a pal·liar la crisi del Covid-19.

En un sol mes el pressupost aprovat en solitud per govern de Figueres ja és paper mullat i ha quedat antiquat. Des de Cs hem presentat al·legacions perquè el pressupost sigui repensat i reflecteixi les noves prioritats sobrevingudes a causa de la crisi sanitària. És imprescindible elaborar un pressupost d'emergència que tingui en compte la gravetat de les situacions derivades de la crisi del coronavirus.

El pressupost d'emergència ha d'impulsar mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social del coronavirus. L'ajuntament ha d'eliminar totes les despeses supèrflues, posposar inversions que no siguin urgents, alliberar partides de despesa no imprescindibles i mobilitzar el superàvit per a fer front a les situacions socials d'extrema gravetat derivades d'aquesta crisi. Els autònoms, igual que les famílies, han de ser considerats un sector de vulnerabilitat econòmica i rebre una línia d'ajudes d'aplicació urgent.

Això pot realitzar-se implementant una disposició pressupostària d'emergència establint ajudes de caràcter social per aquells autònoms i famílies que a conseqüència de la crisi de coronavirus demostrin no poder fer front a les seves despeses bàsiques: alimentació, serveis bàsics, despeses d'habitatge, obligacions tributàries i laborals.

A més, és moment de treballar amb lleialtat i units per aconseguir reduir els contagis i salvar vides, de consensuar les mesures econòmiques i socials que permetin pal·liar la crisi provocada per l'aïllament, el tancament d'empreses i negocis. Darrere de cada persiana tancada, de cada empresa paralitzada, de cada acomiadament, de cada autònom sense ingressos hi ha famílies i ciutadans que requereixen que des de l'ajuntament fem tots els esforços necessaris per a evitar que es quedin pel camí i aconseguir que sortim tots junts d'aquesta greu situació. Per afrontar el futur units podeu comptar amb Ciutadans.