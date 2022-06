Terrazo Espai Gastronòmic està de moda, perquè és un espai pensat per gaudir d’experiències inoblidables. Terrazo és molt més que un restaurant, és un complex que suma l’oferta de restauració amb propostes que amenitzen l’estada dels comensals, amb música en viu i amb un ambient de celebració en les dates més especials.

En aquest multiespai, trobareu un bistrot bar i un restaurant que presenten una carta de cuina mediterrània variada i de qualitat, a més de menú diari de dilluns a divendres. Tots els plats s’elaboren amb productes de temporada i de proximitat.

El complex disposa d’un ampli menjador i d’una terrassa interior i una altra exterior i, a més, a part del restaurant i del bistrot bar, hi ha diferents entorns definits clarament. Un d’aquests és el mercat gourmet de productes delicatessen que és, alhora, un punt de trobada, on el client pot comprar o degustar productes frescos i de qualitat. Hi trobareu formatges, olis i espècies, dolços, aperitius, salses, confitures, patés, aperitius i conserves, begudes...

En el mercat gourmet, també hi ha carnisseria-xarcuteria i peixateria, a la disposició dels clients que estan de pas i també d’aquells que decideixen quedar-se a dinar o a sopar al restaurant. «Si a una persona li agrada una peça de peix o de carn o de marisc o de qualsevol cosa que descobreixi al nostre mercat, pot demanar que la cuina li prepari al seu gust», expliquen els propietaris de Terrazo, els germans Juan Antonio i José Jiménez Troya.

Un espaiós aparador del mercat gourmet exposa els plats preparats de cuina mediterrània i de qualitat. La vinoteca de Terrazo conté una gran selecció de vins i licors, amb nombroses referències de diferents denominacions d’origen. I un supermercat ofereix un gran assortit d’articles, on trobareu a mà productes bàsics d’alimentació, drogueria i higiene. A més, Terrazo posa en marxa l’espai de take-away, on s’elaboren pizzes, kebabs, entrepans d’autor, pollastres, xurros...

L’Espai Gastronòmic està situat al Polígon Empordà Internacional i l’han ideat i construït Juan Antonio i José Jiménez Troya, dos empresaris que estan al capdavant d’altres negocis, com la gasolinera Global Tank que, d’un temps ençà, han contribuït en el desenvolupament i la dinamització econòmica d’aquesta zona industrial de Vilamalla.

En aquesta àmplia instal·lació, hi ha les oficines de Global Tank i, a més, s’hi ha condicionat una zona de bugaderia, pensant en els transportistes que hi poden fer una aturada per descansar. En el projecte, també s’ha tingut en compte el perfil de clients format per famílies i, per això, s’ha habilitat un parc de jocs infantils annex al restaurant.