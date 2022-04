Roses acollirà el proper 24 d’abril una nova edició de la Mostra del Vi DO Empordà, que tindrà lloc a la Ciutadella i comptarà amb la participació de 10 cellers de la comarca. La Mostra ofereix enguany la possibilitat de participar en l’activitat «Fes d’enòleg per un dia». Tots dos actes s’emmarquen en la programació del Festival Vívid 2022 que se celebra a la Costa Brava al llarg de tot el mes d’abril.

Com a membre de la Ruta del Vi DO Empordà i destinació turística, Roses treballa constantment en la promoció dels productes del territori entre població local, visitants i establiments de restauració, principals promotors dels productes de proximitat.

La Mostra del Vi DO Empordà de Roses treballa en aquesta línia, donant a conèixer el sector vinícola empordanès, amb una qualitat àmpliament reconeguda, contribuint a la creixent interacció entre turisme i enologia. Ofereix a més l’oportunitat tant a professionals com al públic en general, de descobrir en un sol espai, els diferents productes enològics elaborats per cellers de renom de la DO Empordà.

La Mostra del Vi DO Empordà es realitzarà diumenge 24 d’abril, al recinte exterior de la Ciutadella, on una desena de cellers de la comarca oferiran degustacions dels seus productes entre les 11 i les 15 .Els cellers que hi participaran són: Empordàlia, Vinyes dels Aspres, Celler Cooperatiu d’Espolla, Masetplana, Castelló Murphy, Hugas de Batlle, Mas Vida, AV Bodeguers, Gerisena i Martí Fabra.

D’altra banda, en l’apartat gastronòmic, el col·lectiu de cuina empordanès ‘La Cuina del Vent’ serà l’encarregat d’oferir tastos de cinc receptes diferents per acompanyar el vi.