El Gremi de Pastisseria de Girona, així com el de Barcelona i el de Tarragona, s’han aliat amb el xef José Andrés i la seva fundació World Central Kitchen per ajudar els refugiats ucraïnesos que fugen de la guerra cap a països veïns. Els tres gremis han creat la campanya "Mona per la pau" i cada pastisser que s’hi adhereixi donarà 1€ per cada mona venuda a l'ONG. Els agremiats que participin en aquesta iniciativa ho indicaran en el seu establiment i també en les bases dels seus pastissos.

Després de Setmana Santa, cada participant ingressarà directament la seva donació a la fundació World Central Kitchen, que recull aportacions de particulars i col·lectius de tot el món. Tal com explica el president del Gremi de Barcelona, el pastisser Elies Miró: "no podíem restar impassibles davant una tragèdia humanitària com aquesta. Com altres sectors, hem decidit posar el nostre gra de sorra per alleugerir el patiment dels milers de refugiats. Donar suport a la tasca increïble que fa José Andrés ens ha semblat la millor manera d'ajudar."

World Central Kitchen, dedicada al proveïment de menjar a tot el món després de catàstrofes naturals o conflictes, treballa des de fa setmanes a la frontera d'Ucraïna i Polònia. En menys d'un mes, ha servit fins a un milió de plats en 330 punts de distribució tant a l'interior del país com a les zones frontereres. L'ONG va ser fundada l'any 2010 pel xef José Andrés per a respondre a l'escassetat d'aliments a Haití després del terratrèmol que va devastar l'illa. Des de llavors, ha actuat a països com Nicaragua, Filipines, Puerto Rico o l'estat espanyol, on va respondre a les emergències provocades per la Covid o per l'erupció del volcà de La Palma.