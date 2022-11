La pel·lícula Alcarràs, de Carla Simón, ha estat nominada a millor pel·lícula i millor guió, i Penélope Cruz a millor actriu en els Premis del Cinema Europeu, que es lliuraran el 10 de desembre en una gala a Reykjavík (Islàndia).

Alcarràs competirà pel premi a millor pel·lícula amb Close, de Lukas Dhont; Corsage, de Marie Kreutzer; Holy Spider; d'Ali Abbasi, i Triangle of sadness, de Ruben Ostlund, ha informat l'European Film Academy aquest dimarts quan ha comunicat les principals categories.

El film Alcarràs també opta al millor guió, en què Carla Simón i Arnau Vilaró competiran amb Kenneth Branagh per Belfast'; Lukas Dhont per Close; Ali Abbasi per Holy Spider i Ruben Ostlund per Triangle of sadness.

Penélope Cruz optarà al guardó a millor actriu pel seu paper a Madres paralelas, de Pedro Almodóvar, al costat de Vicky Krieps per Corsage; Zar Amir Ebrahimi a Holy Spider; Lea Seydoux a One fine morning, i Meltem Kaprsn a Rabiye. Kurnaz vs George W.Bush.

Els Premis del Cinema Europeu es lliuraran el 10 de desembre en una gala a Reykjavík (Islàndia).