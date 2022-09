La Fundació Dalí no dona el vistiplau a la pel·lícula Daliland', un biopic sobre l'artista empordanès que s'estrenarà al Festival de Toronto. El film està dirigit per Mary Harron i protagonitzat per l'actor Ben Kingsley. Després de conèixer pels mitjans l'estrena de la pel·lícula, la fundació ha intentat contactar amb la productora de la pel·lícula per regularitzar els drets i visionar-la per exercir les seves funcions de protegir l'obra i la imatge del pintor. Malgrat tot, la fundació no ha rebut cap resposta. La Fundació Dalí recorda que és l'"administradora universal del llegat de Salvador Dalí". Per això es reserva el dret a emprendre accions legals per "salvaguardar el bon nom" de l'artista i de la seva obra.