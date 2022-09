Cantallops ha decidit sumar-se al Festival Internacional Itinerant de Curtmetratges de la Catalunya Nord convertint-se en el primer poble de la Catalunya Sud que hi participa i en una de les vuit seus d’aquesta tercera edició junt amb Talteüll, Mosset, Vernet, Argelers, Els Banys d’Arles, Ceret i Castellnou. És just aquest diumenge, doncs, quan es projecten, a les 9 del vespre a la plaça Major, aquesta selecció de curts amb subtítols en català. L’entrada és gratuïta i lliure per a tothom. A més, després de la projecció està previst fer un tast de vi d’honor regalat pel domini Terrassous i, a la vegada, precedida de concerts i lectures de guions, entre altres.

Un dels objectius del festival és, comenten els organitzadors, fer descobrir racons únics del país, sovint poc coneguts, i portar-hi curtmetratges de qualitat internacional. A més, els espectadors poden votar el seu curt favorit. El que rebi més vots guanyarà un premi que es lliurarà el 24 de setembre a Perpinyà.