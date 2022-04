El cinesta Oliver Stone visitarà la 6a edició del BCN Film Fest per presentar el documental JFK revisited: through the looking glass (JFK: caso revisado) el dilluns 25 d’abril i oferirà un col·loqui després de la projecció. El director de Platoon torna 30 anys després de JFK, protagonitzada per Kevin Costner, a investigar l'assassinat de Kennedy. Entre altres novetats del certamen, els directors Jaime Rosales i Alberto Rodríguez presentaran les primeres imatges dels seus darrers treballs, Girasoles silvestres i Modelo 77, respectivament. La directora del BCN Film Fest, Conxita Casanovas, espera superar els 11.000 espectadors de l’edició anterior.

“L’estrella d’aquest any indiscutiblement” serà Oliver Stone, que presentarà el documental en el qual li segueix donant voltes a la mort de Kennedy. “Ell dona respostes en aquest film a preguntes que estan congelades des de fa tant de temps i una vegada més arrisca amb el seu cinema”, ha remarcat la directora del BCN Film Fest.

Com ja es va anunciar, inaugurarà l'edició d'aquest any el film Espejo, espejo, dirigit per Marc Crehuet. La pel·lícula, escrita pel mateix Crehuet, compta entre l'elenc protagonista amb Malena Alterio, Natalia de Molina, Santi Millán, Carlos Areces, Carlos Bardem, Silvia Abascal, Antonio Resines o Verónica Forqué, en un dels seus últims treballs. “Era més fàcil obrir amb una pel·lícula premiada en altres festivals, però hem decidit assumir el risc i apostar per la segona pel·lícula de Marc Crehuet”, ha indicat Casanovas.

Secció oficial

Formen part de la secció oficial del festival: Eugénie Grandet, dirigida per Marc Dugain; JFK revisited: through the looking glass, d'Oliver Stone, qui torna 30 anys després a investigar l'assassinat de Kennedy; Les choises humaines, d'Yvan Attal, basat en la novel·la homònima de Karine Tull amb Ben Attal i Charlotte Gainsbourg; Maigret, de Patrice Leconte, protagonitzada per Gérard Depardieu, i The electrical life of Louis Wain, de Will Sharpe, amb l'actor Benedict Cumberbatch com a protagonista.

També formen part de la secció oficial The phantom of the open, de Craig Roberts; el documental The storms of Jeremy Thomas, de Mark Cousins, protagonitzada per Jeremy Thomas i Tilda Swinton, i I want to talk about duras, de Claire Simon, i The battle at lake Changjin, de Chen Kaige, Dante Lam i Tsui Hark.

S'ha programat també el biopic The world champion, d'Alexksey Sidorov, que narra l'històric enfrontament d'escacs entre Anatoly Karpov i Viktor Korchnoi.

El festival recupera films que han passat pel festival de cinema de Màlaga com Sinjar, d’Anna M. Bofarull i coprotagonitzada per Nora Navas; Nosaltres no ens matarem amb pistoles, de Maria Ripoll, i La piel en llamas, de David Martín, amb Guillem Clua com a guionista. Així mateix, el certamen també estrenarà la tv-movie Quico Sabaté: sense destí, dirigida per Sílvia Quer i protagonitzada per Roger Casamajor.

Jeremy Thomas

Jeremy Thomas serà protagonista de la secció imprescindibles. Thomas ha produït films com Feliz Navidad, Mr Lawrence, El último emperador, El cielo protector, Crash i Soñadores. Una retrospectiva que es farà amb col·laboració amb la Filmoteca. El cartell del BCN Film Fest és un homenatge també a Thomas amb la figura del protagonista d''El último emperador' caminant cap a la llum El cartell és un treball del dissenyador Joel B. García, que remet a la imatge més recordada de la pel·lícula de Bertolucci.

Visites

A més d’Oliver Stone i Jeremy Thomas, visitaran el festival Mark Cousins, Claire Simon, Yvan Attal, Craig Roberts, Natalia de Molina, Santi Millán, Carmen Machi, Quim Gutiérrez, Salva Reina, Greta Fernández, Oscar Jaenada, Manuela Vellés, Nora Navas, Fernando Tejero, Maria Ripoll, Macarena Gómez i Marc Crehuet, entre d'altres. Per contra, el jugador d'escacs Anatoly Karpov ha cancel·lat finalment la seva visita degut a la guerra d’Ucraïna.