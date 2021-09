Després del seu pas pel Festival de cinema de Venècia, arriba a la gran pantalla una de les pel·lícules més esperades de l’any ‘Dune’, dirigida per Denis Villeneuve. La segona adaptació cinematogràfica de la saga de ciència ficció escrita per Frank Herbert s’estrena 37 anys després de la cinta dirigida per David Lynch. Aquesta setmana també s’estrena la coproducció catalana 'Las consecuencias', de la veneçolana Claudia Pinto, un drama psicològic en clau de thriller que narra la història d'un enigma familiar, emocional i íntim. Amazon Prime Video estrena aquest divendres la pel·lícula francesa ‘Le Bal des Folles’ dirigida i protagonitzada per Mélanie Laurent.

El director de films com ‘La llegada’ i ‘Blade Runner 2049’ estrena ‘Dune’, una història que se situa al planeta Arrakis, l’únic lloc de l’univers on es troba ‘l'espècie’, una substància molt anhelada i valuosa. Quan la família Atreides arriba a aquest perillós planeta per l’extracció de l’espècie estarà en el punt de mira de forces malvades que intentaran eliminar-los.Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac i Zendaia en són els protagonistes.

‘Las consecuencias’

La coproducció catalana 'Las consecuencias', amb participació de TV3, és el segon llargmetratge de la veneçolana Claudia Pinto i és un drama psicològic en clau de thriller que narra la història d'un enigma familiar, emocional i íntim. Amb tot, el film mostra com un secret pot enquistar-se en una estructura familiar i n'explora les conseqüències. Entre el repartiment de la pel·lícula hi ha l'actriu catalana Carme Elías.

‘Sevillanas de Brooklyn’

S’estrena aquesta setmana ‘Sevillanas de Brooklyn’, una comèdia familiar dirigida per Vicente Villanueva i protagonitzada per Carolina Yuste, Manolo Solo i Estefanía de los Santos. L’Anna viu en un conflictiu barri de Sevilla. La situació familiar empitjora quan la seva mare per evitar el desnonament entra en la llista de famílies d’acollida d’una agència que tramita aquestes gestions. El resultat serà que Ariel Brooklyn, un estudiant afroamericà de familia adinerada, es quedi a casa seva per 700 euros.

‘Lazos’

Arriba a la gran pantalla la cinta italiana ‘Lazos’ de Daniele Luchetti. Els dos protagonistes, Aldo i Vanda, estan a punt de separar-se després que ell li expliqui que té una aventura. Tot i això els llaços que els uneixen no desapareixen, fins i tot quan ja no hi ha amor. La cinta recorre la seva història d’amor des dels 80 fins al present. ‘Calamity’ Premiada com a millor pel·lícula al Festival d’ANNECY, la conta d'animació ‘Calamity’ de Rémi Chayé (‘El techo del mundo’) narra una aventura a l’Oest Americà plena de perills i rica en trobades, i protagonitzada per Martha Jane.

‘Ninja A Cuadros 2 - Misión Tailandia’

D’animació, també s’estrena ‘Ninja A Cuadros 2 - Misión Tailandia’. La pel·lícula és l’adaptació del popular llibre infantil de Matthesen ‘Checkered Ninja 2’. La trama gira al voltant de l’Àlex i el ninja a quadres, que protagonitzen un viatge per caçar al malvat Phillip Eppermint.

‘El club del paro’

Cada matí, Fernando (Carlos Areces), el Negro (Eric Francés), Jesús (Fernando Tejero) i Benavente (Adriá Collado), quatre amics, es reuneixen en un bar a beure cerveses i arreglar el món a la seva manera, criticant contra tots i contra tothom. Tots ells menys un tenen una cosa en comú i és que estan a l’atur. Ells són els protagonistes d’’El club del paro’, dirigida per David Marqués.

Movistar+

'Bunbury Streaming Show' s’estrena aquest divendres a Movistar+. Després de dos anys sense fer un concert i enmig d’una pandèmia mundial, el 24 de febrer, Bunbury va pujar a l’escenari del Palau de Congressos de l’Expo Saragossa per un oferir el seu concert més esperat. El va fer davant de butaques buides, però`més de 60.000 persones van acompanyar l’artista de forma virtual.

'Las semillas del engaño'

Movistar+ estrena també 'Las semillas del engaño', una minisèrie documental de tres episodis, que s’endinsa en la consulta del doctor Jan Karbaat, un ginecòleg que a les dècades dels 70 i 80 va fertilitzar els seus pacients sense el seu consentiment.

Amazon Prime Video

Amazon Prime Video estrena aquest divendres la pel·lícula francesa d’Amazon ‘Le Bal des Folles’ dirigida i protagonitzada per Mélanie Laurent, juntament a Christophe Deslandes. ‘Le Bal des Folles’ explica la història de l’Eugénie, una dona jove, de finals del sigle XIX que descobreix que té el poder especial d’escoltar els morts. Quan la seva família descobreix el seu secret, la porten a l’hospital Pitié Salpétrière, una clínica neurològica de Paris.

‘Todos hablan de Jamie’

Amazon Prime Video també estrenarà en exclusiva la pel·lícula ‘Everybody's Talking About Jamie’ a nivell mundial. L’adaptació cinematogràfica del musical està protagonitzada per Max Harwood, Sarah Lancashire, Lauren Patel, Shobna Gulati, Ralph Ineson, Adeel Akhtar, Samuel Bottomley, con Sharon Horgan i Richard E. Grant. Inspirada en fets reals, Jamie New, un adolescent de Sheffield, somia amb una vida sobre l’escenari. Els seus companys de classe planegen com seran les seves vides al graduar-se, Jamie contempla la possibilitat de convertir-se en una drag queen.

Netflix

S’estrena aquest divendres a la plataforma la tercera temporada de ‘Sex education’ i tindrà vuit capítols. Comença un nou curs a Moordale molt mogut: l’Otis és sexualment actiu, la relació entre l’Eric i l’Adam és oficial i la Jean està embarassada. S’uneixen a la temporada caras noves com Jason Isaacs, que interpreta a Peter, el germà granmdel Senyor Groff; la cantant Dua Saleh, que debuta en la interpretació com a Cal; així com una estudiant de gènere no binari que arriba a Moordale. ‘Sex Education’ està protagonizada per Asa Butterfield, Gillian Anderson, Emma Mackey, Ncuti Gatwa, Connor Swindells, Aimee-Lou Wood, Kedar Williams-Stirling, entre d’altres. ‘Schumacher’Netflix estrena un documental sobre Michael Schumacher, una de les llegendes més grans de la Fórmula 1. ‘Schumacher’ inclou entrevistes i material d’arxiu inèdit per fer un retrat afectuós i crític del set vegades campió del món.

‘Siempre quise ser cowboy’

Robin Wiltshire, un immigrant seduït per l’iconografia de les pel·lícules de vaquers de Hollywood, troba la redempció i el sentit de la vida a través de l’art de domar cavalls. ‘Siempre quise ser cowboy’ està dirigida per Tyler Greco. Disney+S’estrena a la plataforma ‘Nona’. Una àvia, que es diu Nona, vol passar el seu dia lliure per desconnectar del món i veure lluita lliure. No obstant això, quan la Renee, la seva néta de cinc anys, apareix de forma inesperada, la Nona tindrà que escollir entre els seus dos plants preferits.

Filmin

Arriba a Filmin la sèrie ‘Felizmente casados’, en la que dos matrimonis de mitjana edat que viuen vides totalment avorrides decideixen dedicar-se al crim i a la crueltat. ‘Los testigos’La plataforma estrena el proper dimarts ‘Los testigos’. 21 setembre, una sèrie dels productors de la trilogia ‘Deutschland’. Una sèrie que explora el poder dels records i de poc que ens podem fiar d’ells.