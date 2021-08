Després de rebre el premi del públic al Festival de Cinema Alemany, aquest divendres arriba a la gran pantalla 'La sala de cristal', un muntatge contextualitzat just abans del final de la Segona Guerra Mundial basat en els records del guionista Josef Einwanger. Entre les estrenes cinematogràfiques de la setmana també destaca 'Siempre contigo', que va formar part de la secció oficial del Festival de Canes, i 'El rei de la fi del món', doblat al català. Per als més petits arriba la versió en pel·lícula de la sèrie 'La Patrulla Canina'. A les plataformes com a novetat hi ha la comèdia romàntica 'Ma Belle, My Beauty', que s’estrena a Filmin després de ser premiada al festival de Sundance, i un documental sobre Lady Di a Movistar+.

'La sala de cristal'

El Festival de Cine Alemany va distingir amb el Premi del Públic la pel·lícula, que se situa a l’Alemanya de l’any 1945, just abans del final de la Segona Guerra Mundial. L’Anna i el seu fill d’11 anys, el Fèlix, fugen de Munich cap al camp. Mentre l’Anna pateix fent-se passar per una nacionalsocialista convençuda, en Fèlix se sent cada vegada més seduït per la propaganda i els seus partidaris. El muntatge es basa en els records de la infància del guionista Josef Einwanger.

'Siempre contigo'

L'Aharon ha dedicat tota la seva vida a criar al seu fill Uri, que és autista. Viuen junts en una rutina amable, lluny del món real. El nen ja és prou gran per a residir en una llar especialitzada, de manera que l'Aharon decideix escapar-se amb ell. El film va formar part de la secció oficial del Festival de Canes del 2020 i també ha passat pel Festival de Cinema de Valladolid.

'El rei de la fi del món' (en català)

A mitjans del segle XIX el govern britànic comissiona l’oficial Sir James Brooke perquè acabi amb els pirates que es troben a les costes de Malàisia. Però Brooke va més enllà i atresora tal poder que el govern britànic comença a tenir-ne por. Hauran creat un poderós enemic? El film arriba a la gran pantalla doblat al català.

'García y García'

Dos homes que es diuen Javier García s’intercanvien els seus papers. El primer, un mecànic a l’atur, ha de dissenyar una estratègia d’empresa per una aerolínia. L’altre, un assessor internacional de prestigi que no sap ni canviar la roda del cotxe, ha d’arreglar un avió. La comèdia protagonitzada per José Mota i Pepe Viyuela va tancar la 24a edició del Festival de Màlaga. Al film també hi surt l'actor català Jordi Sánchez.

'La Patrulla Canina: La película'

Basada en la sèrie de televisió, el film mostra una Patrulla Canina en ratxa. Quan Humdinger, el seu major rival, es converteix en l’alcalde d’una ciutat propera, els heroics cadells es posen en marxa per enfrontar-se a un nou desafiament. Per fer-ho tindran una nova aliada, la intel·ligent gossa Liberty. Junts lluitaran per salvar als ciutadans.

'Candyman'

L'actor Jordan Peele protagonitza 'Candyman', una innovadora visió d'una de les llegendes urbanes més conegudes. La cineasta Nia DaCosta dirigeix la reinterpretació, que se situa a un barri de Chicago que ha viscut atemorit per una fantasmagòrica història que ha anat passant de generació en generació. Així, es diu que hi ha un assassí sobrenatural que apareix si es repeteix el seu nom cinc vegades davant d'un mirall.

'Ice Road'

Una remota mina de diamants del Canadà ha col·lapsat, deixant atrapats a dins un grup de miners. Com a part d’un equip contractat per rescatar-los, l’experimentat conductor d’una màquina llevaneu emprèn un rescat pràcticament impossible, on ha de lluitar contra una carretera gelada, aigües descongelant-se i una amenaça inesperada.

'Reminiscencia'

El thriller d’acció posa el focus en un investigador privat de la ment que navega pel món fosc del passat ajudant els seus clients a accedir a les memòries perdudes. La seva vida canvia per sempre quan pren un nou client, que es converteix en una obsessió perillosa. Quan l’investigador lluita per trobar la veritat sobre una desaparició descobreix una conspiració que li planteja una pregunta: fins a on està disposat a arribar per mantenir els que estima?

Netflix

Netflix estrena la sèrie 'Post Mortem'. Live Hallangen és declarada morta i hores després es desperta al dipòsit de cadàvers amb una insaciable set de sang. Mentrestant, el seu germà Odd intenta mantenir la funerària que porta la família, però la baixa taxa de mortalitat del petit poble noruec on resideixen dificulta la feina. La Live tindrà un paper clau: haurà d'aprendre a controlar la seva naturalesa perillosa i, al mateix temps, decidir si està disposada a sacrificar vides per la seva pròpia supervivència i la del negoci familiar.

'Despiértate'

'Despiertate' és una altra de les novetats de Netflix. Després d’un tràgic accident on va perdre a la seva família, la Julia es troba en un centre de trastorns de la memòria on fa amistat amb altres pacients que han viscut traumes similars. Allà coneix l’Adam, un noi misteriós que es converteix en el seu guia per la clínica, Quan la noia comença a tenir somnis estranys i visions que sent massa reals passa a qüestionar-se si el lloc on resideix és en realitat el que promet ser. Amb tot, la protagonista lluitarà per escapar de la institució amb l’únic objectiu de descobrir la veritat.

'Alguien como él'

Netflix estrena una nova versió de la comèdia de 1999 ‘Ella es así’. Al film, una jove es torna viral arran de la seva humiliant ruptura amorosa. Per salvar la reputació accepta un desafiament arriscat: transformar a Cameron, el noi més antisocial de l’escola, en el rei del ball de graduació. Tot canviarà quan la jove es comença a enamorar d’ell.

'Titletown High'

A la ciutat de Titletown, al sud de Geòrgia, el futbol americà és considerat gairebé com una religió i guanyar és l’únic que importa. Però els Wildcats estan molt lluny dels seus dies de glòria. El muntatge segueix l’equip de futbol americà escolar més victoriós de tot el país mentre s’enfronta a antigues rivalitats. Amb tot, la sèrie ofereix un retrat honest i complet de la cultura del futbol americà, la més singular dels Estats Units.

'¡Sé feliz con Marie Kondo!'

Coneguda a escala mundial pels seus mètodes d'organització, Marie Kondo fa un pas més enllà. Kondo mostra en format sèrie com els conceptes fonamentals del seu mètode afecten els negocis, les relacions i les comunitats. L'impacte de l'organització d'espais sorprèn, emociona i transforma la vida de les persones que la protagonista anirà coneixent.

Movistar+

Quan es compleixen 24 anys des de la seva mort, Movistar+ estrena 'Lady Di', una de les últimes produccions sobre la princesa Diana, basada en testimonis inèdits com la seva cosina, Diana Macfarlane; o una de les últimes persones amb qui va parlar, el periodista Richard Kay. El muntatge també inclou imatges d'arxiu rarament vistes. Amb tot, el documental dirigit per la guanyadora del premi Bafta Jemma Chisnall reflexiona sobre la complexitat que hi havia darrere la imatge pública de Lady Di.

'Fukushima'

El film narra la història real dels treballadors de la central de Fukushima, qui van arriscar la seva vida per evitar una catàstrofe major en la coneguda catàstrofe de l’11 de març de 2011. La cinta està basada en el llibre ‘On the Brink: The Inside Story of Fukushima Daiichi’, on el periodista japonès Ryusho Kadota recull testimonis de primera mà de les persones que van viure el desastre nuclear. Els personatges del muntatge són ficticis.

'Softie: asalto al poder'

El documental s’endinsa en la figura de Boniface Mwangi 'Sofite', un fotoperiodista de Kènia. Sofite és conegut pel seu paper com a activista polític, ja que tracta d’acabar amb les injustícies del seu país fins i tot posant la seva vida en perill. El muntatge explica com Softie fa un pas més en la seva lluita i es presenta a les eleccions regionals de Kènia, ja que la seva màxima aspiració és aconseguir que les coses millorin. La decisió li passarà factura com a pare de família.

'The Killers en concierto'

Movistar+ estrena la gravació que el grup 'The Killers' va fer el juliol de 2009, després de publicar el seu tercer àlbum. Gravat al teatre Royal Albert Hall de Londres, l’espectacle incorpora cançons conegudes com ara 'Mr. Brightside', 'Somebody Told Me' o 'All These Things That I’ve Done'.

Amazon Prime

A Amazon Prime aterra la segona temporada de la sèrie 'Fernando', que posa el focus en els grans reptes a què s’enfronta el pilot Fernando Alonso, tant dins com fora de la pista, per tornar a la Fórmula 1 després de dos anys d’absència.

Filmin

'Ma Belle, My Beauty', l’última cinta guanyadora del premi del públic del festival de Sundance, arriba a Filmin. Una comèdia romàntica plena de llum, vi i cançons protagonitzada per dos músics de Nova Orleans. Bertie i Fred són dos músics que acaben de contraure matrimoni i s’estan ajustant a la seva nova vida a França. En Fred ho porta bé, però la Bertie, nativa de Nova Orleans, pateix una depressió que l’afecta a l’hora de cantar. De cop apareixerà la Lane, qui aportarà una nova energia i nous problemes a la parella.

Disney+

Steve Martin, Martin Short i Selena Gomez protagonitzen la nova sèrie de Disney+ 'Solo asesinatos en el edificio', sobre misteri, assassinats i comèdia. Els protagonistes són tres desconeguts que comparteixen una passió pels crims i, de sobte, es troben implicats en un assassinat real. Quan es produeix una mort en l’edifici on viuen de Nova York, els joves s’adonen que probablement conviuen amb l’autor del crim.

'Amigos pasajeros'

En aquesta comèdia pujada de to en Marcus i l’Emiliy coneixen uns apassionats de la festa, en Ron i la Kyla, en un hotel de Mèxic. Junts compartiran experiències sense fre durant les vacances. Mesos després tot canviarà de rumb quan en el casament del Marcus i l’Emily apareix la parella que van conèixer durant les vacances, malgrat no estar entre els convidats.

'McCartney 3,2,1'

La sèrie musical de sis capítols ofereix una visió íntima de la història de Paul McCartney i el productor Rick Rubin, que s’uneixen en una conversa íntima sobre la composició de cançons, les influències i les relacions personals. Junts parlen sobre la feina que van fer amb l’emblemàtic grup 'The Beatles'.