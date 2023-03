Mollet de Peralada era, fa anys, «terra de pas dels pastors transhumants que pujaven a muntanya», una pràctica gairebé extingida avui en dia. Fa tres anys, explica Dolors López, es va tornar a establir al poble un pastor i el seu ramat d’ovelles transhumant. Va ser el germen que va fer néixer la idea d’engegar la primera Fira de la Transhumància que se celebra diumenge amb un munt d’activitats altament participatives com tallers, exposicions i expressions de la cultura popular.

L’objectiu de la fira, diu Dolors López, presidenta de la Comissió de Festes, ens organitzador juntament amb l’Ajuntament, «és reivindicar aquest sector, la seva feina i tot el que l’envolta. Al seu pas, les ovelles fan una feina molt important. Creen una diversitat paisatgística, femen la terra i creen tallafocs, entre altres». Ho sap bé Víctor Rojas, el pastor establert a Mollet i que el dia de la fira proposa als visitants pasturar amb ell unes hores. Biòleg de formació i barceloní d’origen, resideix al Celler de la Vinyeta juntament amb les seves 250 ovelles ripolleses, quatre gossos d’atura i tres mastins de protecció. Des d’aquí impulsa el projecte Arkàdia i, a part de vendre el seu xai i difondre aquest estil de vida, també col·labora en diferents projectes com és el cas de Ramats de Foc, pasturant el seu ramat de forma dirigida per mantenir els tallafocs, que els bombers i els tècnics del departament delimiten.

Totes les activitats programades durant la Fira, pensades per a petits i grans, estan relacionades amb el sector ramader: fira d’artesania amb trenta-cinc productors, tallers d’esquilar, d’elaboració de formatge, treballar la llana, mostra de bestiar oví, exposició de fotografies, tallers infantils, xerrades, una arrossada –amb tiquets a 8 euros–, plantada de gegants, música pels carrers i servei de bar. Les activitats es desenvoluparan arreu del poble: carrers, centre cívic, cases particulars i terrenys adjacents. «Tot el poble serà una festa», augura López.

Entre les propostes destaquen tallers per esquilar a màquina, a tisora, treballar la llana, entre altres, tots conduïts per professionals del sector. En el cas d’esquilar a màquina, ho farà Jordi Grabolosa, pastor oví d’Hostalets d’en Bas; Marc Muntanya, cabrer de Ridaura, ensenyarà a esquilar amb tisora mentre que Brigitte, pastora, ensenyarà l’ofici de treballar la llana. També hi haurà un taller d’elaboració de formatge, a càrrec de les formatgeres del Celler la Vinyeta i un taller infantil sobre incendis i ramaderia amb Ramats de Foc. Per participar-hi, detalla Dolors López, només cal visitar la fira i tenir ganes d’aprendre.

Visita al Trull de Can Portes

Una altra de les atractives propostes és la visita matinal al Trull de Can Portes, un habitatge centenari particular, el nom del qual prové dels seus antics propietaris. López explica que antigament en aquest trull s’hi feia oli i més endavant també vi. «Avui pertany a la família Riera i és un espai de retrobament d’amics de la família». Els visitants hi trobaran, però, la famosa garnatxa en solera. Segons el seu elaborador, Baldiri Riera, la base mare és dels voltants del 1950 i ha anat fent solera tots aquests anys, és a dir, a partir de la base mare s’hi ha anat afegint garnatxa i la bota mai queda buida.

Presenten la Mulassa renovada

Aquesta primera Fira de la Transhumància de Mollet de Peralada també disposarà d’altres al·licients per als visitants com una cercavila inaugural on participaran un gran nombre de colles geganteres –Garriguella, Figueres, la Canya, Peralada, Corçà– i de grallers, i la local, la Mulassa, que, en aquesta ocasió, es presenta renovada després d’una restauració. A més, també es podran visitar dues exposicions. La primera del veí Baldiri Riera qui presenta una sèrie d’imatges de campanars així com del ramat local i del poble. La segona, Comaills Sculptures, una selecció d’escultures de sumo i altres temàtiques de l’artista Francesca Comaills, veïna també que obre les portes de casa seva per donar a conèixer la seva obra.