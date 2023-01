La pianista gironina Maria Canyigueral i la violista navarresa Isabel Villanueva, ambdues amb una reconeguda trajectòria internacional, han estat convidades a interpretar l’obra pòstuma del músic i compositor Jordi Cervelló, la sonata per a viola i piano La Caula, aquest dissabte a la Societat de les Escaules, coincidint amb la festa de Sant Sebastià. Es dona la circumstància que el mestre Cervelló, traspassat el passat 2 de setembre a Figueres, residia a les Escaules on tenia una casa des de feia anys i on passava temporades.

La Caula és una sonata inspirada en el torrent del Salt de la Caula i dedicada per Cervelló, qui fou premi nacional de música el 2010, justament, a Isabel Villanueva, qui va estrenar-la amb Canyigueral el 29 de setembre al Teatre de Sarrià de Barcelona. Es va escollir aquest barri barceloní perquè era on vivia Cervelló. El concert vol ser un homenatja dels veïns de les Escaules al compositor, «una persona molt estimada al poble».