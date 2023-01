Consultes Externes de l’Hospital de Figueres acull, fins al 10 de març, l’exposició CurArt, una selecció d’imatges del fotògraf Tino Soriano. La mostra és una coproducció de la Fundació Lluís Coromina i de Bonart Cultural i arriba a Figueres per petició de la Fundació Salut Empordà.

CurArt és un reportatge fotogràfic realitzat durant les últimes quatre dècades que homenatja als professionals del món de la medicina i la sanitat. Soriano és un fotògraf vinculat a la Fundació Lluís Coromina que ha estat premiat per l’Organització Mundial de la Salut i per l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears, entre d’altres, gràcies als seus reportatges fotogràfics i la seva tasca divulgativa en el món de la sanitat.

La instal·lació de l’exposició a l’edifici de Consultes Externes de l’Hospital respon a la voluntat de la Fundació Salut Empordà d’acostar l’art als espais sanitaris, amb l’objectiu d’humanitzar-los i fer-los més confortables i agradables per als pacients, usuaris i familiars. Al llarg de l’any, es programen diferents exposicions en aquest espai de l’Hospital de Figueres, per on passen unes 150.000 persones anualment.

Aquest matí s’ha fet l’acte d’inauguració, que ha comptat amb l’assistència de Sergi Iglesia, director gerent de la Fundació Salut Empordà; Ricard Planas, director de la Fundació Lluís Coromina, i Tino Soriano, fotògraf i autor de l’exposició.

L’exposició CurArt és un recull d’imatges realitzades per Tino Soriano, que posa de relleu l’art de curar, i dona visibilitat a l’esforç i la constància dels professionals del món sanitari. És també un retrat de les vivències i situacions de diversos àmbits de la medicina, com ara les visites domiciliàries, la feina dels metges rurals, els serveis d'emergències, i moltes altres facetes que tot sovint passen desapercebudes.

Iniciada fa quaranta anys a l’Institut Mental de Barcelona i finalitzada durant la crisi sanitària de la Covid-19, l’exposició de Soriano recull imatges de diversos moments d’alguns espais sanitaris del país, i visibilitza situacions com naixements, defuncions o operacions, així com l’ús de les noves tecnologies o el tractament de pacients amb malalties greus. “Curar és un art i cuidar la salut també”, explica Soriano, que amb aquesta mostra ha volgut realitzar un homenatge i un agraïment a tot el col·lectiu de professionals sanitaris del país.

Tino Soriano

Ha treballat com a fotògraf en dotzenes d’hospitals de tot el món i ha col·laborat amb diverses entitats mèdiques, amb l’objectiu de documentar amb espontaneïtat uns espais que són de difícil accés per a les càmeres fotogràfiques. A dia d’avui, Tino Soriano treballa en un projecte sobre medicina tradicional a diversos països amb National Geographic, on hi col·labora des de fa més de vint anys.