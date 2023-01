Fortià celebra la seva festa major d’hivern el cap de setmana del set i vuit de gener, dedicada a sant Julià i santa Basilissa. El poble s’omplirà d’activitats per a tots els públics. El dissabte al matí hi ha campionat d’escacs, una visita guiada a càrrec de l’historiador Pol Meseguer. A la tarda presentació de tots els equips de futbol i partit, jocs per a nens de totes les edats i botifarrada popular. Per acabar la jornada, karaoke i discomòbil amb Bai de Feis. El diumenge el matí es farà una sortida ornitològica, l’ofici solemne, una matinal d’activitats de l’espai jove i per acabar concert i ball amb Millenium.