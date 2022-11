Fa temps que Alfons Gumbau investigava sobre la vida teatral del Patronat de la Catequística de Figueres i, fruit d’aquesta recerca, es presenta l’exposició La Cate. Cent anys de teatre a l’esquena, aquest dissabte a dos quarts de set de la tarda, al mateix local de La Cate. La mostra, que es podrà veure fins al 8 de gener, inclou fotografies i cartells d’espectacles així com documentació, i treu a la llum dades inèdites com ara que, durant la guerra civil, el Patronat no només va acollir una escola per a infants, sinó també una escola de teatre dirigida per Pere Teixidor.

En aquesta exposició, explica Gumbau, «es prescindeix dels noms i es busquen els fets». També l’anècdota. Cal destacar l’espai que es dedicarà a les dones que van fer teatre, ja que fins al 1951 el gènere femení estava marginat i les dones no podien representar una obra al costat dels homes.