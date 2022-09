L'Àrea d'Acció Social, Igualtat de Gènere i Nova Ciutadania de Roses organitza la sisena edició de L’Aventura de ser pares, un programa adreçat a les famílies amb fills i filles escolaritzats en els cicles d’educació infantil i primària, plantejat com un espai de trobada, informació i reflexió sobre aspectes relacionats amb la cura, l'educació i la socialització dels infants. Les activitats, que són gratuïtes, s’ofereixen als centres de primària del municipi.

La criança i l’educació dels fills depenen dels models de criança i educació familiar adoptats, models que són molts i molt diversos i que estan determinats per diferents valors culturals i socials, per l’herència de generacions anteriors i per l’adopció de nous models de les generacions actuals.

Esther Bonaterra, regidora d’Acció Social de Roses, valora molt positivament "l'inici de la sisena edició d’aquest programa que cada any oferim a les famílies amb la intenció d’ajudar-les i acompanyar-les en la criança dels seus fills i filles. L'objectiu és la millora de les relacions familiars i la parentalitat positiva, fomentant el bon tracte a la infància i l'adolescència per facilitar el seu desenvolupament integral. Les sessions aporten les eines i orientacions necessàries per tal que els pares i mares puguin millorar aspectes com la comunicació, els vincles afectius, la qualitat de temps compartit, la comprensió i el respecte o l’autonomia dels infants, entre molts d’altres".

El programa consta d’un total de 12 sessions grupals, participatives i dinàmiques, que tenen una durada d’entre una hora i mitja i dues hores i que tindran lloc a les escoles Narcís Monturiol, Montserrat Vayreda, Vicens Vives i Els Grecs. En dues d’aquestes sessions, la participació estarà oberta també als fills i filles.

Les famílies interessades a participar en aquesta nova edició del programa han d'omplir la butlleta d'inscripció i entregar-la al tutor/a del seu fill/a a la mateixa escola o bé a l'Àrea d'Acció Social, Igualtat de Gènere i Nova Ciutadania.