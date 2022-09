Comerç Figueres organitza el dijous 8 de setembre, la tercera edició del MercaPromoFigueres, que tindrà lloc a la Rambla, de les 9 del matí a les 8 del vespre. La data límit per inscriure’s és el dia 1 de setembre. Aquesta acció està especialment indicada per donar a conèixer l’establiment, la marca, una plataforma social i també per donar sortida al producte de la temporada actual o de l’anterior.

Com en els anteriors formats, pot participar-hi tothom que tingui un establiment, una marca, una plataforma i tant si s’és associat de Comerç Figueres com si no ho és, per tal de disposar del seu espai a la Rambla, promocionar el seu negoci o vendre producte. El format de participació és únic i com sempre, els organitzadors assenyalen que necessiten un mínim de participants per garantir la celebració del Mercat.