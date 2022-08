Fa vint-i-cinc anys s’encetava un projecte musical a Vila-sacra que encara dura avui en dia. Es tracta de la coral Veus Blanques, una formació integrada per deu dones, d’edats diverses, que segueix plenament activa sota la direcció de Rosa Amorós. Per celebrar aquest moment, la coral, una entitat cabdal de la vida del poble, té previst participar a l’ofici solemne que es fa aquest diumenge al migdia a l’església amb motiu de la festa major del poble. Posteriorment, oferirà un concert per a tots els assistents i una petita celebració.

L’alcaldessa de Vila-sacra, Maria Corbairan, destaca el paper rellevant que ha tingut la coral tots aquests anys dins la vida cultural local. Rememora la brillantor d’una de les darreres actuacions, durant la festa de la gent gran. «És d’admirar tot el que fan i tan bé», assegura. Aquest acte s’insereix de ple dins la festa major d’estiu que arranca, però, dissabte, a les sis de la tarda, amb la tradicional i exitosa festa infantil amb inflables i festa de l’escuma al parc del Rentador. A aquesta festa, que es fa cada any, hi participen sempre molts infants, tant del poble com dels de l’entorn. També els nens i nenes que assisteixen al casal d’estiu, una proposta lúdica i de lleure que comparteixen Vila-sacra i Fortià.

A diferència d’anteriors edicions, excloent les de la pandèmia on tot es va haver d’anul·lar, posposar o fer-ho amb restriccions, enguany l’Ajuntament ha volgut trencar la dinàmica i animar la nit de dissabte. Ja es va començar a fer tímidament l’any passat introduint una cantada d’havaneres «amb restriccions i sense cremat perquè no es podia». Enguany, l’aposta és molt més contundent programant un concert de Northern Cellos, un conjunt de quatre violoncel·listes formats en conservatoris superiors amb estudis en diferents centres europeus que integren l’únic quartet de violoncels elèctrics del país, i dels pocs a Europa. A Vila-sacra, presenten l’espectacle Let’s rock, let’s dance... let’s cello!, on interpreten enèrgics medleys de rock, pop, dance i metal amb particulars versions d’estrelles tan dispars com Adèle, Queen, AC/DC, Michael Jackson, Guns n’Roses i David Guetta. Per a l’ocasió, la formació s’amplia amb un bateria.

La festa continua diumenge amb la inauguració d’una exposició fotogràfica a l’Ajuntament, 10 raons més una per conèixer Vila-sacra del fotògraf Josep Maria Dacosta. La mostra, explica l’alcaldessa, neix fruit d’una xerrada d’Òmnium Cultural que va oferir Dacosta fa uns mesos al poble i que va servir per treure a la llum racons o detalls destacats de Vila-sacra. A petició de l’Ajuntament, la xerrada s’ha transformat ara en una exposició que es podrà visitar fins a finals d’octubre. Finalment, la festa major es clourà amb una audició de sardanes, a dos quarts de set de la tarda, al pati de les antigues escoles, seguit d’un concert i ball amb l’orquestra Costa Brava.