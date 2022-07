La festa de sant Jaume provocarà un esclat de joia i alegria als carrers i les places d’Avinyonet de Puigventós durant sis dies. El poble celebra la festivitat entre els dies 19 i 24 de juliol amb una vintena de propostes per a tots els gustos: musicals, gastronòmiques, d’oci, literàries... Una manera de recuperar aquesta celebració en un format postpandèmic tornant a la plena normalitat al municipi tot i que «durant la pandèmia no hem estat parats, a Avinyonet. Hem fet moltes activitats per a tots els públics complint amb totes les mesures», exposa el regidor de Festes, Juli Quesada, que també expressa que «valoro molt positivament poder recuperar la festa de sant Jaume amb tota aquesta programació».

La festa dona el tret de sortida amb una sessió de cinema a la fresca aquest mateix dimarts 19 de juliol a 2/4 de 10 del vespre. Els assistents poden gaudir de la projecció del film Ice Age: Las aventuras de Buck als Jardins de la Comanda.

L’endemà, a les vuit del vespre, s’ha programat una sessió de maridatge en què es pot fer un tast de vins del celler Maset i un tast de formatges artesans dels Avalls tot embolcallat per l’ambient dels jardins de la Comanda. A continuació, l’escriptora Isabel Guzman presenta el seu llibre Bocins de pell. I en aquest mateix espai s’ha previst una nova sessió de cinema a la fresca a les deu del vespre amb la pel·lícula Doctor Strange en el multiverso de la locura.

El dijous 21 de juliol, a les nou del vespre, se celebrarà, pel nucli antic del poble, la XXIII edició de la Vetllada de Poesia, la qual també comptarà amb el segon premi Avinyonet de poesia.

La festa de sant Jaume continuarà l’endemà amb el retorn de la festa de l’escuma, una de les activitats més aclamades pel públic de menys edat i de la qual podran gaudir a partir de les sis de la tarda als Camps de la Font. Tot seguit, en la mateixa ubicació, la música es deixarà sentir amb el Vendaval-Fest.

Una de les activitats que en els darrers temps està tenint més bona rebuda per a fer en grup són els escapes rooms, per aquest motiu Avinyonet de Puigventós ha decidit no quedar-se enrere, i fer-ne un a la plaça Pous i Pagès a les quatre de la tarda del penúltim dia de la seva festa sota el nom «Escape experience: Expedient Hamelin». Quesada afirma que «aquesta novetat està tenint molt bona acollida i ara com ara comptem amb diversos grups inscrits amb la voluntat de participar-hi, quelcom que ens enorgulleix». I és que el mateix regidor es mostra molt satisfet perquè «cada cop la gent participa més en les activitats que fem al poble i cada any augmenta aquesta participació. Ara mateix el jovent també s’ha involucrat molt, hi ha uns grups de joves que pugen molt potents». De fet, també afirma que «els veïns nous que arriben a Avinyonet se sorprenen per la quantitat d’activitats que fem i participen en els actes».

Una hora més tard, a la mateixa plaça, es desenvoluparà el taller «Forma’t per salvar vides #Avinyonetcardioprotegit».

A les deu del vespre del dissabte 23, en aquest mateix espai, que és el punt neuràlgic del poble, acollirà la cantada d’havaneres que anirà a càrrec del grup Terra Endins i que es complementarà amb rom cremat. Després, la nit musical continuarà amb el duet Jazztà, format pels reconeguts músics Albert Montjó i Jesús Frigoler.

El diumenge, una vintena de cotxes del model Seat 600 faran una passejada per Avinyonet per encetar l’últim dia de la celebració local. A les dotze del migdia, se celebrarà la missa solemne a l’església de Sant Esteve i, tot seguit, les veus de l’Orfeó de l’Empordà i de l’Orfeó Jonquerenc captivaran el públic que assisteixi al seu concert.

A dos quarts de sis de la tarda, la Cobla Foment del Montgrí serà l’encarregada d’interpretar les sardanes que ara el públic assistent ja podrà ballar i, a les set, els més petits podran xalar amb la companyia la Tresca i la Verdesca. La festa de sant Jaume finalitzarà amb el concert del conjunt Northern Cellos. El regidor convida «a tots els veïns a visitants a gaudir d’una festa pensada per a tothom».