Santa Llogaia d’Àlguema viurà, un cop més, una Festa d’Estiu plena d’alegria, gresca i sarau. Ho fa del 15 al 17 de juliol, i recuperant l’esperit prepandèmic. «Aquest estiu podrem celebrar la festa en el seu format habitual, el d’abans de la pandèmia. Després de dos anys marcats per la Covid-19 recuperem la totalitat dels actes», destaca Mireia Pimentel, alcaldessa de la població. «Entre molts altres, tornarà la festa de l’escuma després de les activitats i els inflables d’aigua durant tot el dia, i podrem gaudir de l’esperat concert que teníem ja previst per l’any passat», afegeix.

A més, aquest any, el de la recuperació, s’ha optat per programar actes per a tots els públics, i ideats pels convilatans. «No hi ha cap entitat consolidada de festes en el nostre poble, però, per sort, hi ha un grup de veïns i veïnes amb els quals podem comptar durant aquests dies, ja que sempre s’ofereixen voluntaris per col·laborar a les festes. Sense la seva implicació tot això no seria possible, i des de l’Ajuntament n’estem molt agraïts», explica Mireia Pimentel.

L’alcaldessa també destaca que aquest any s’espera que hi hagi força participació a la festivitat. «Ja fa unes setmanes que l’estem preparant, i esperem que hi hagi molta participació, que es doni vida al nostre poble, i que tothom pugui gaudir dels actes previstos. La veritat és que poder celebrar aquesta festa sense restriccions i amb tota normalitat és un privilegi, per això enguany hi ha moltes ganes i més il·lusió que mai».

El tret de sortida de la Festa d’Estiu es donarà el divendres 15 de juliol, a les deu de la nit, hora en què tindrà lloc una sessió de cinema a la fresca, amb la projecció de la pel·lícula El Rei Lleó, davant del Centre Cívic. I l’endemà, el dissabte 16 de juliol, a les vuit del matí, la gresca continuarà, en aquest cas amb una caminada de 7 quilòmetres que sortirà de la zona esportiva. I des de les onze, i durant tot el dia, hi haurà inflables i activitats d’aigua a la zona esportiva. Ja a la tarda, a les sis, se celebrarà la festa de l’escuma al camp de futbol. I a la nit, a dos quarts d’onze, arribarà una de les novetats de la festa d’enguany: «El xupinasso, que donarà el tret de sortida al concert d’Hotel Cochambre del dissabte, a mitjanit, així com el DJ Discocochambre que tocarà després», diu Pimentel. La proposta també comptarà amb servei de bar i foodtrucks.

I el diumenge 17 de juliol, arriba el dia més tradicional de la festivitat. A les onze del matí hi haurà l’Ofici Solemne de festa major. Tot seguit se celebraran activitats de jocs de fusta gegants a la Sala. I ja a la tarda, a les set, la Cobla Contemporània posarà el punt final de la celebració amb una ballada de sardanes que tindrà lloc davant de l’Ajuntament.