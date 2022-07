Aquest mes de juny el Consell Comarcal de l’Alt Empordà va presentar, conjuntament amb la Fundació Ferrer i Guàrdia, els resultats d’un estudi sobre l’afectació de la pandèmia en els joves de l’Alt Empordà, en el qual es va constatar que el 40% del jovent de la comarca havien patit un atac d’ansietat o de pànic durant la pandèmia i que un 10% ha hagut d’anar al psicòleg. Aquestes xifres són un reflex de la situació de la salut mental en aquestes edats. Precisament la nova obra de teatre del grup A Mossegades té com a «tema principal la depressió i l’ansietat» explica Èric Domene, director i dramaturg de l’obra, el qual afegeix que «també parla del context social que viu cadascú i de les armadures que es creen per afrontar la vida». Domene va començar a escriure aquesta obra el 2019 i per fer-ho es va informar sobre com els joves pateixen la depressió, i entre la lectura d’estudis i experiències properes va crear aquesta ficció.

Amb el títol Merèixer, els membres d’aquest grup de teatre amateur pujaran a l’escenari de La Cate els propers 9 i 10 de juliol. L’obra gira al voltant de dos germans, la Mia i el Robin, i un amic seu, en Dani, i tots tres han marxat del seu barri humil per la falta d’oportunitats. Els dos amics porten un bar que es converteix en l’escenari de tots els fets que transcorren durant el relat i per on passen diferents personatges fent que hi acabi havent una convergència entre ells. «El bar és com una mena de temple que serveix de refugi. Em semblava interessant jugar amb aquest espai diferent, ja que normalment seria una casa o un lloc més normal, però en un bar on passa tanta gent i que de la gent que hi passa n’hi queda poca i tu segueixes allà, és una manera d’acabar parlant de la ment» expressa el director de l’obra. Èlia Cobos, actriu que encarna el personatge de Mia, afirma que «l’obra és una mostra d’una realitat que ningú vol arribar a veure, però que segueix allà; els personatges són portats a l’extrem i això fa que et puguis sentir identificat en petites coses d’aquests» i en la mateixa línia, Jordi Martínez, que assumeix el paper d’Ian, confessa que «m’agrada pensar que el públic es podrà sentir abraçat i entès en algunes situacions que estiguin vivint».