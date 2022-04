La-sala.online, des dels estudis de Music Lan a Avinyonet de Puigventós, segueix amb els seus concerts en streaming programant aquest dijous, a les nou del vespre, la jove cantant altempordanesa Naiara López qui actua acompanyada del guitarrista Albert Serrano.

Naiara López té divuit anys i explica que, des de sempre, «la música ha estat la meva manera d’expressar-me». Als quatre anys la van apuntar a classes de cant i solfeig i, des d’aleshores, sempre ha mantingut la relació. Als vuit anys va començar a tocar el violí i als dotze es va introduir en el món del cant modern i pinzellades de piano. El confinament va ser un bon moment, just quan va aprendre les primeres nocions de l’instrument que ara l’acompanya, la guitarra acústica. La cantant s’ha donat a conèixer a les xarxes socials interpretant covers, però allò que la motiva és que «els meus temes originals sonin algun dia a la ràdio».