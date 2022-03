L’enginyer superior en Telecomunicacions i doctor per la Universitat Politècnica de Catalunya especialitzat en les atmosferes planetàries dels planetes gegants, Enrique García Melendo, ofereix una conferència en streaming sobre les tempestes gegants de Saturn aquest divendres a les 8 del vespre. La xerrada, organitzada per la Societat Astronòmica de Figueres, es pot seguir des de la sala Toni Montal de La Cate, a Figueres, quelcom que permet de nou recuperar a aquesta entitat l’assistència presencial als seus actes, interromput per la pandèmia. Posteriorment, la xerrada es podrà visualitzar a través del canal de YouTube Astrofigueres.