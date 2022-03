«Entre no fer la fira o fer-la com abans, vam pensar que tothom en té moltes ganes i que calia donar una empenta al poble». Així ho explica l’alcaldessa de Vila-sacra, Maria Corbairan. Després que l’any passat no es va fer, aquest diumenge el carrer Castelló lluirà amb una cinquantena de parades d’artesania i alimentació, entre les quals els dos productors locals que vendran planter i calçots crus, que donaran vida a la divuitena edició de la Fira de la Ceba i el Calçot. Enguany, però, «per prudència», l’Ajuntament ha decidit no fer degustacions de calçots al carrer i limitar-ho als tres restaurants del poble. Tampoc es farà el tradicional concurs de menjar calçots.

«Hem tingut dubtes», assegura l’alcaldessa. Per aquest motiu, s’ha apostat per aquest model de fira que no promociona el menjar al carrer, sinó que «prioritzem el bé de la gent». El darrer any que es va fer la fira es van coure 11.000 calçots, tots ells produïts al poble. La idea, que ha estat molt ben rebuda, és que siguin els tres restaurants locals –Cal Pastoret, Can Carola i La Cúpula– els que ofereixin degustació o menús entorn del calçot aquest dia de la fira. «Ells han patit molt, restriccions, tancaments i potser així també podran sortir beneficiats», diu Corbairan qui és del parer que aquest també és l’objectiu de la fira, generar riquesa al poble.

El cor de la fira, però, bategarà, com sempre, l’artèria principal del poble, el carrer Castelló. Allà, amb la convenient separació per permetre la fluïdesa de la visita, una cinquantena de parades d’artesania i alimentació –entre ells els dos productors locals de ceba i calçot– oferiran els seus productes als visitants. Corbairan explica que per solidaritzar-se amb els artesans, «que també han patit molt», els han bonificat la taxa de la parada en un cinquanta per cent. Al costat de la fira, s’instal·larà una exposició de cotxes elèctrics.

La fira tindrà altres al·licients afegits. De bon matí, l’ornitòleg Joan Ventura, de Fortià, conduirà una sortida per conèixer els ocells comuns del poble. La visita és gratuïta i se sortirà i arribarà davant de l’Ajuntament. Un dels moments emocionants de l’acte arribarà amb l’alliberament d’un esparver al final de la proposta. A les 12 del migdia, també s’ha previst la missa solemne a l’església Sant Esteve que comptarà amb la participació de la coral Veus Blanques de Vila-sacra. Ja a les 5 de la tarda, la música tornarà a ser protagonista de la mà de la cobla Rossinyolets de Castelló d’Empúries que oferirà una audició de sardanes al centre cívic.