La.sala-online d'Avinyonet de Puigventós comença l'any amb una proposta musical de proximitat: el concert de Tona Gafarot i Toni Molina, a la percussió, que es pot seguir en streaming des de Twitch i YouTube, dijous dia 6, a les 20.30 hores.

Tona Gafarot és una compositora i cantant de Llambilles. Té dos treballs de llarga durada: Alba Sísmica (Autoeditat, 2014) i El foc, el caliu i la cendra (Comiuniti Music, 2021). El juliol de 2013 fundà Les Anxovetes, el conegut grup d'haveneres en femení, on fa la veu de contralt. També forma part del septet vocal format per Les Anxovetes i The Hanfris Quartet.