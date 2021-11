Per commemorar el 25N, dia per l’erradicació de la violència de genère i en col·laboració amb l’Ajuntament de Roses, l’Associació Marones participarà divendres amb una xerrada/taller sobre la violència obstètrica, un altre tipus de violència contra la dona, per fer veure quins tipus de violència pateixen les dones durant l’embaràs, el part, el post part i la criança. La xerrada anirà a càrrec de Carla Ferrusola, psicòloga perinatal. Es farà al Teatre rosinc, aquest divendres 26, a les cinc de la tarda.