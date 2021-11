Just uns mesos abans d’esclatar la pandèmia, va néixer el Quartet Arcatem, un trio de corda i oboè, integrat per la figuerenca Sabina Ayats, a la viola; Agnalys Hager, a l’oboè; Cécile Teixidor, al violí, i Shani Mégret, al violoncel. Amb un repertori original que abraça des de la música antiga fins a la moderna composada especialment per la formació, aquest quartet es presenta, per primer cop a Catalunya, en un concert a l’auditori Caputxins de Figueres, aquest divendres a les 8 del vespre.

Arcatem és un joc de paraules que neix de fusionar arc, mot que remet als instruments de corda, i atem que, en alemany significa respiració, aire, alè, i que evoca l’essència de l’oboè. Sabina Ayats explica que les obres creades per aquest tipus de formació –un trio de corda i un instrument de vent– tenen la particularitat «de no ser melodies molt conegudes que tothom tingui en ment». Amb l’afany que ho siguin perquè, com diu Ayats, «són molt boniques», ofereixen aquest concert als Caputxins, programat per Joventuts Musicals de Figueres. Han seleccionat cinc peces variades i riques en colors sonors: el quartet per oboè i trio de corda en Fa Major KV 370 de Mozart, quatre peces cèltiques op. 50 per corn anglès i trio de corda de Swan Hennessy, Phantasy op. 2 de Benjamin Britten i Oboé quartet op. 61 de Malcolm Arnold. Aquestes dues darreres peces destaquen perquè van ser dedicades a l’oboista anglès Leon Goossens. El concert es completa amb una peça exclusivament per a trio, la Serenata en Do Major op. 10 d’Ernst Dohnanyi, composada a principis del segle XX.

Sabina Ayats no pot amagar la il·lusió per tocar a casa «aquest repertori interessant cambrísticament, amb contrapunts, una música molt ben escrita». Ayats, que va venir a viure a Figueres quan tenia 8 anys, es va formar musicalment a la Flauta Màgica on va escollir el piano i la viola com a instruments. Posteriorment va ingressar al Conservatori de Barcelona. Ayats semblava predestinada a dedicar-se a la música. «La meva mare era pianista i el meu pare, el pintor Diego Torrent, tenia una col·lecció de quadres musicals, hi havia molt ambient a casa», reconeix. Al cloure els estudis va tornar a l’Empordà i un temps després va fer un postgrau de viola al conservatori de Perpinyà on va quedar-se com a professora dotze anys. Allà va ser on va conèixer a les altres tres integrants del Quartet Arcatem. Actualment, toca en diverses orquestres i ho combina impartint docència musical a la Jonquera i Perpinyà.