La Comissió d’Hospital Sense Fum i l’àrea de Medi Ambient de la Fundació Salut Empordà (FSE) han elaborat una exposició amb motiu de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus que vincula la importància de no fumar al fet de no generar residus de les burilles del tabac. La mosta, titulada Fumar és perjudicial. Per la teva salut i per la del medi ambient, es pot veure fins al 17 de desembre a Consultes Externes de l’Hospital de Figueres.

Consta de 14 cartells amb missatges sobre la contaminació que produeixen les burilles de les cigarretes, un dels residus més nombrosos i contaminants del planeta i fàcilment evitables si es redueix el consum de tabac. Cal tenir en compte que les puntes de cigar no són biodegradables i triguen 25 anys a desaparèixer. Aquestes burilles, llençades al carrer o al medi natural, quan entren en contacte amb l’aigua alliberen unes substàncies químiques que poden contaminar fins a 50 litres d'aigua dolça i 10 litres d'aigua salada. A més, contenen metalls que, dispersats en l'aigua, provoquen la mort de peixos, mol·luscs, rèptils i aus, entre altres conseqüències.

La iniciativa de l’exposició s’emmarca en la Setmana Europea de la Prevenció de Residus (que se celebra del 20 al 28 de novembre), a la qual la FSE s’hi ha adhereix cada any amb l’objectiu de sensibilitzar sobre la prevenció de residus. I també en la campanya impulsada per la Xarxa Catalana d’Hospitals Sense Fum, Allunyem el Tabac, a la qual l’Hospital de Figueres s’hi ha adherit aquest 2021 amb la intenció de fer un pas més en la lluita contra el tabaquisme.