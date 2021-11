L’escriptor i dinamitzador lector Joan de Boer visita el dimarts 23 de novembre, a 2/4 de 5 de la tarda, la biblioteca Ramon Bordas i Estragués de Castelló d’Empúries amb la proposta Animalades, una hora del conte molt especial inspirada en tota mena d’animals i pensada per a infants entre 4 i 10 anys.

Animalades és un muntatge que ja fa temps que Joan de Boer fa rodar. Les cinc històries que el poblen estan protagonitzades per animals, bèsties de la jungla, ocells i també animals d’estar per casa. Les històries combinen la teatralització, el conte didàctic i la participació activa del públic d’una manera respectuosa. Es tracta, explica Boer, d’una manera divertida i amena de transmetre als més petits l’amor per la lectura i, alhora, pels animals. Aquesta no és la primera vegada que Joan de Boer visita la biblioteca de Castelló d’Empúries.