L’Ajuntament de Figueres dedica una setmana d’activitats al guionista, productor i director de cinema estatunidenc Stanley Kubrick. Figueres a Escena, la marca d’arts escèniques de l’Ajuntament, juntament amb la Biblioteca de Figueres, Cineclub Diòptria i La Cate col·laboren conjuntament per oferir un seguit de propostes culturals del 9 al 13 de novembre que giren entorn la figura del cineasta i el seu treball.

Director d'alguns dels films més influents de la història del cinema, Stanley Kubrick va construir una de les filmografies més importants de la història del cinema. Les seves pel·lícules abracen tots els gèneres possibles, des del cinema negre, cinema bèl·lic, la ficció distòpica, la comèdia, el drama, el terror, el cinema d'època, el pèplum i la ciència-ficció. En tots ells hi va deixar la seva petjada artística i va tenir l'habilitat de realitzar un cinema d'autor dins la indústria, la qual cosa li va permetre estrenar produccions de gran pressupost que van connectar amb el gran públic i també amb la crítica.

D’entre les diferents activitats programades, des del 2 fins al 16 de novembre a la Biblioteca de Figueres es podrà visitar un aparador dedicat a Kubrick que recollirà biografies, estudis crítics, llibres, discografia i filmografia que estarà disponible en préstec per a tots els usuaris.

Del 9 al 13 de novembre es concentraran la major part de propostes. El dimarts 9 i el dijous 11 de novembre, a les 20.30h, als Catcines l’entitat figuerenca Cineclub Diòptria projectarà la pel·lícula 2001: Una odisea del espacio (1968), una de les pel·lícules més cèlebres del director i un referent en la història del cinema.

L’endemà, a les 20h, a la sala Toni Montal de La Cate, Jordi Dorca, programador d'activitats del Museu del Cinema, oferirà una conferència gratuïta centrada en la figura de Kubrick i la seva obra. Analitzarà la figura del cineasta a través d'un repàs a totes les seves pel·lícules, buscant les constants artístiques i temàtiques del seu cinema; les nombroses adaptacions literàries que va dirigir; i ens descobrirà una mica més la trajectòria i la controvertida personalitat d'un dels directors més influents del cinema.

Per al cap de setmana, l’Ajuntament de Figueres ha programat dues propostes escèniques: d’una banda, el divendres 12 de novembre, a les 20h al Teatre Municipal el Jardí, en el marc del programa Danza a Escena 2021, es podrà veure l’espectacle de dansa contemporània It’s a wrap (Kubrick is dead) de La Intrusa. Aquesta companyia catalana, guanyadora del Premio Nacional de Danza 2015 en la modalitat de creació, presenta una proposta molt visual que gira entorn de sis personatges de la filmografia de Kubrick que reben la notícia de la mort del cineasta. A partir d’aquest fil argumental la peça reflexiona sobre l’instant que hi ha entre el final d’una cosa i el principi d’una altra i, més enllà de la dansa, es contamina d’altres disciplines prenent importància els elements escènics i musicals que intervenen en l’espectacle.

Com a activitat complementària, tothom que tingui entrada per veure l’espectacle podrà participar l’endemà dissabte en un taller gratuït de dansa amb la companyia de 10.30h a 12h al Teatre.

El mateix dissabte a les 20h, a La Cate, com a clausura del cicle, l’Orquestra Simfònica del Vallès, que aquesta temporada ja ha actuat a Figueres amb l’òpera Il barbiere di Siviglia, torna amb un quintet de metalls i percussió per posar música a les peces clàssiques de la filmografia del cineasta. Un concert que permetrà reviure les bandes sonores de pel·lícules cèlebres com 2001: una odissea de l'espai, The Shining o La taronja mecànica, entre d’altres.

Les entrades per a l’espectacle de dansa i el concert i les reserves per a la xerrada de Jordi Dorca i el taller de dansa es poden aconseguir a www.figueresaescena.cat.