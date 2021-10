Les àrees de Promoció Econòmica i Cultura de Roses s'han unit per oferir una nova programació que donarà el tret de sortida a la temporada de tardor a la vila. La promoció de la gastronomia, en aquesta ocasió a través de la cervesa artesana, i l’aposta per la programació musical que permeti als artistes mostrar la seva producció en directe, són els eixos de la proposta, que vol esdevenir al mateix temps un pol d’atracció per atreure visitants fora de temporada d’estiu.

Una gran carpa instal·lada a la plaça d’Ítaca (davant dels cinemes de Roses), acollirà per tercer any aquesta cita. La cervesa artesana és un producte en alça que cada cop reuneix més adeptes i productors, caracteritzada per la fabricació de proximitat i una elaboració manual amb ingredients tradicionals que li dona singularitat. Les quatre productores que participaran en aquesta edició amb la seva varietat de cerveses són: Cervesa de Roses (Roses), Terra Aspra (Tortellà, Garrotxa), Gro Brewers (Girona) i La Canetenca (Canet de Mar, Barcelona).També se serviran menjar i begudes no alcohòliques.

La fira arrencarà dissabte 9 d’octubre, de 18 a 00.30 h, i comptarà amb els concerts de Trio Calavera (19h) i Möther Mine (22h). Diumenge tindrà lloc la jornada més intensa, ja que la carpa obrirà des de les 12 del migdia fins a les 21 h, i oferirà els concerts de Madamme Mustash (12 h) i Los Tiki Phantoms (19h). Dilluns 11, la fira tornarà a funcionar de 18 a 00.30 h i comptarà amb les actuacions de Will & The Dirties (19) i Superfluid (22), mentre que el darrer dia de l’edició, dimarts 12 d’octubre, l’horari d’obertura serà de 12 a 15 h i oferirà el concert de jazz de Nico Martín.

L’alcalde Joan Plana, agraeix "la feina duta a terme pels departament de Cultura i Promoció Econòmca i l’esforç per anar recuperant activitats que donen un valor afegir al municipi. Treballem per anar recuperant mica en mica la normalitat i esperem que l’edició d’enguany sigui tot un èxit i signifiqui la plena consolidació d’aquesta iniciativa".

L’aforament és limitat, els seients s’assignaran per ordre d’arribada i els menors de 16 anys han d’accedir acompanyats d’un adult. El consistori garanteix que se seguiran en tot moment les mesures covid. La Fira comptarà amb una zona exterior habilitada per ampliar l’aforament.