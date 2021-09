El Circ Històric Raluy, fundat als anys 80 per Carlos Raluy, torna a Figueres després de quasi divuit anys sense visitar la ciutat. Ho fa ara sota la direcció artística de la seva filla, Rosa Raluy, i amb l’espectacle que van estrenar just abans de l’esclat de la pandèmia i talment, com si fos premonitori, van batejar com Vekante que, en esperanto, significa despertar. «Sembla una mica profètic, però només va ser casualitat usar l’esperanto, una intuïció per donar una mirada més oberta, d’unir-nos a tots», confirma William Giribaldi, director tècnic i conductor de l’espectacle que es pot veure des del 23 de setembre i fins al 10 d’octubre a la plaça Europa.

Vekante té un fil narratiu que serveix per travar cadascun dels espectacles que donen vida al muntatge: «La història parteix d’un ballarí que arriba al món del circ amb la idea de ser artista i com va aprenent de tot allò que veu fer als altres artistes». Així, en aquest viatge que emprèn, sota la carpa del Raluy, hi trobem acròbates, malabaristes, equilibristes i, per descomptat, còmics de primer nivell, entre ells una clown que busca la complicitat del públic des del minut zero. Un dels grans encerts de Vekante, confirma el director tècnic, és el ritme de l’espectacle «que mai decau mantenint el llistó molt alt durant tota la funció».

Vekante és un muntatge que pren com a base el circ tradicional, del qual sempre ha begut el Raluy, però amb la mirada posada en el contemporani, conscients de la necessitat de renovació. William Giribaldi el descriu com un espectacle «molt complet a escala tècnica on es poden veure quasi totes les tècniques circenses» desenvolupades per artistes professionals seleccionats curosament, alguns dels quals, fins i tot, procedents de festivals internacionals de gran prestigi.

Allò, però, que fa singular el Circ Raluy és tot el que l’envolta i que es correspon a la vida quotidiana dels mateixos artistes, que viuen en combois d’època totalment restaurats, amb la voluntat de recuperar l’essència dels antics circs ambulants. Fins i tot, el públic disposa a l’entrada d’una exposició d’objectes i fotografies a través de les quals conèixer la trajectòria del Raluy i l’evolució del món circense des dels seus inicis. «El circ és una passió que tota la família compartim», conclou Giribaldi.