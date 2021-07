El concert que l'artista francesa d'origen grec Dafné Kritharas havia de fer el proper dimarts 3 d'agost dins de la programació del Festival Portalblau ha quedat ajornat fins a 2022 per problemes logístics. El context actual afecta les condicions de viatge dels artistes i s'ha acordat cercar de forma conjunta una nova data al calendari que es farà pública pròximament.

Les entrades que s'havien adquirit per a aquesta actuació seran vàlides per a la de l'any vinent. I qui ho desitgi podrà demanar la devolució de la compra, que es farà de forma immediata.

Dafné Kritharas

Nascuda el 1992 a París, de pare grec i mare francesa, la inspiració de Dafné Kritharas es troba a la cruïlla del món oriental i occidental. Va créixer amb el so de cançons judeo-espanyoles i va estar molt influenciada per La Rebétiko, l'estil de música tradicional grec on el cant s'imposa com un segon vent. L'artista actuarà per primera vegada al país i ho farà a l'escenari de la Mar d'en Manassa, dins del Festival Portalblau, presentant el seu disc Djoyas de Mar. Un recull de cançons lligades a l'experiència de l'exili i el desarrelament.