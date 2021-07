Avinyonet de Puigventós fa pública aquest dijous, 22 de juliol, la proclamació del primer Premi Avinyonet de Poesia, en el marc de la festivitat de Sant Jaume i de la 22a edició de la Mostra de Poesia. L’acte se celebra a la plaça del Pintor Joan Sibecas, a les 8 del vespre.

Aquesta convocatòria ha estat adreçada a majors de 18 anys amb sensibilitat poètica i s’establia en les bases que es podia presentar un poema inèdit, en català, i que no superés els 32 versos.

Els poemes guanyadors s’estructuren en tres premis. El primer guardonat obté com a obsequi un àpat per a dues persones a l’Hotel Mas Bosch d’Avinyonet de Puigventós. Els autors o autores de la segona i la tercera poesia guanyadores tenen com a regal un àpat per a dues persones a l’Hotel Mas Falgarona i a la Societat d’Avinyonet, respectivament. També es donen diplomes als 25 poemes finalistes.