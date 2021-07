El Museu de l’Exili de la Jonquera inaugura aquest dissabte, 3 de juliol, l’exposició "Exili", un homenatge de Francesc Galí «a tots aquells que van haver de fugir el 1939 per defensar les seves idees». A través de la fotografia estenopeica (pinhole), Francesc Galí dona un punt de vista propi a diferents espais de memòria transfronterers de l’exili republicà a partir de la història familiar vinculada a l’exili, la del seu besavi Francesc d’Assís Galí Fabra (1880-1965), pedagog i pintor noucentista que va ser director general de Belles Arts durant la guerra civil i va participar en el salvament del patrimoni artístic republicà. Exili, diu l’autor, «pretén convidar a la reflexió sobre l’exili amb una visió poètica, amb fotografies dels llocs per on van passar els exiliats i on van ser concentrats». Espais viscuts com l’estació de Portbou, el coll de Lli, a la Vajol, o la Maternitat d’Elna.