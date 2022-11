Aquest diumenge és el tret de sortida del Mundial de Qatar, el mundial més atípic de la història: Per les dates en què comença, per tota la polèmica envers la designació de Qatar com a seu, per la calor prevista (es poden arribar a fregar els 30 graus de temperatura), pel tracte a les dones i als homosexuals al país amfitrió, per la decisió de no vendre alcohol i un llarg etcètera. Però passats els dies previs, a partir d'ara la protagonista passarà a ser la pilota: des del diumenge 20 de novembre fins al 18 de desembre, el futbol centrarà l'atenció dels mitjans i aficionats, que després d'una llarga espera, per fi podran veure les seves seleccions en acció.

Repartits en 8 estadis, que gaudeixen de totes les comoditats, fins i tot aire condicionat, aquests són els partits que es disputaran a la fase de grups del Mundial de Qatar 2022: Diumenge 20 de novembre 17.00 h - Qatar - Equador | Grup A Dilluns 21 de novembre 14.00 h - Anglaterra - Iran | Grup B 17.00 h - Senegal - Països Baixos | Grup A 20.00 h - Estats Units - Gal·les | Grup B Dimarts 22 de novembre 11.00 h - Argentina - Aràbia Saudí | Grup C 14.00 h - Dinamarca - Tunísia | Grup D 17.00 h - Mèxic - Polònia | Grup C 20.00 h - França - Austràlia | Grup D Dimecres 23 de novembre 11.00 h - Marroc - Croàcia | Grup F 14.00 h - Alemanya - Japó | Grup E 17.00 h - Espanya - Costa Rica | Grup E 20.00 h - Bèlgica - Canadà | Grup F Dijous 24 de novembre 11.00 h - Suïssa - Camerun | Grup G 14.00 h - Uruguai - Corea del Sud | Grup H 17.00 h - Portugal - Ghana | Grup H 20.00 h - Brasil - Sèrbia | Grup G Divendres 25 de novembre 11.00 h - Gal·les - Iran | Grup B 14.00 h - Qatar - Senegal | Grup A 17.00 h - Països Baixos - Equador | Grup A 20.00 h - Anglaterra - Estats Units | Grup B Dissabte 26 de novembre 11.00 h - Tunísia - Austràlia | Grup D 14.00 h - Polònia - Aràbia Saudí | Grup C 17.00 h - França - Dinamarca | Grup D 20.00 h - Argentina - Mèxic | Grup C Diumenge 27 de novembre 11.00 h - Japó - Costa Rica | Grup E 14.00 h - Bèlgica - Marroc | Grup F 17.00 h - Croàcia - Canadà | Grup F 20.00 h - Espanya - Alemanya | Grup E Dilluns 28 de novembre 11.00 h - Camerun - Sèrbia | Grup G 14.00 h - Corea del Sud - Ghana | Grup H 17.00 h - Brasil - Suïssa | Grup G 20.00 h - Portugal - Uruguai | Grup H Dimarts 29 de novembre 16.00 h - Equador - Senegal | Grup A 16.00 h - Països Baixos - Canadà | Grup A 20.00 h - Gal·les - Anglaterra | Grup B 20.00 h - Iran - Estats Units | Grup B Dimecres 30 de novembre 16.00 h - Tunísia - França | Grup C 16.00 h - Austràlia- Dinamarca | Grup C 20.00 h - Polònia - Argentina | Grup D 20.00 h - Aràbia Saudí - Mèxic | Grup D Dijous 1 de desembre 16.00 h - Canadà - Marroc | Grup F 16.00 h - Croàcia - Bèlgica | Grup F 20.00 h - Japó - Espanya | Grup E 20.00 h - Costa Rica - Alemanya | Grup E Divendres 2 de desembre 16.00 h - Corea del Sud - Portugal | Grup H 16.00 h - Ghana - Uruguai | Grup H 20.00 h - Sèrbia - Suïssa | Grup G 20.00 h - Camerun - Brasil | Grup G