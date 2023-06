Escollir un vehicle comercial o la flota que millor s’adapti al negoci és una decisió cabdal. En aquest sentit, cal tenir en compte alguns factors com l’activitat, la capacitat de càrrega o el tipus de desplaçaments, ja que determinarà quin vehicle encaixa millor amb les necessitats del negoci. Per aquest motiu, és important confiar en l’assessorament expert de marques com Nissan, que disposa de solucions per a Pimes, autònoms i empreses amb les últimes novetats del sector.

En aquest sentit, a Figueres pots trobar el vehicle que millor s’adapti a les necessitats del teu negoci a Interdiesel, el concessionari oficial de Nissan a la ciutat. Amb més de 40 anys d’experiència en el sector de l’automoció, l’equip del concessionari del grup Espígol ofereix un assessorament pensat per trobar el vehicle o la flota que més s’adapti a les necessitats de cada negoci.

Vehicles de Nissan per a Pimes, autònoms i empreses

La marca d’origen japonès disposa de diferents tipus de vehicles per a Pimes, autònoms i empreses. Des de turismes com el Nissan Leaf, un cotxe 100% elèctric ideal per a mobilitat urbana, o les furgonetes Townstar, Primastar i Interstar, pensades per als usuaris que necessiten espai de càrrega.

Tots aquests models compten amb les últimes tecnologies d’assistència a la conducció i seguretat de Nissan. Nissan Safety Shield protegeix al conductor amb sistemes com l’avís de sortida del carril o el detector de fatiga intel·ligent i el d’angle mort. També té una càmera intel·ligent de visió 360º per poder-ho controlar tot o, fins i tot, un sistema d’anticol·lisió frontal que frena per evitar la topada.

Nissan Townstar: espai suficient ideal per la ciutat

La furgoneta Nissan Townstar és un dels models més nous de la marca japonesa i és un vehicle ideal tant per desplaçar-se per entorns urbans com per fora. No només això, la seva capacitat de càrrega d’entre 600 i 850 kg la converteix en un vehicle ideal pels negocis que necessitin transportar mercaderia amb unes dimensions més compactes.

Actualment té dues motoritzacions: una de gasolina i una 100% elèctrica. La primera té un motor amb 1.3 amb 130 CV amb una eficiència de consum de les millors del mercat. Pel que fa a la versió 100% elèctrica de la Townstar les seves prestacions són un veritable luxe. Compta amb una bateria de 45 kWh amb 122 CV, amb una autonomia de més de 300 km.

Primastar i Interstar: la capacitat de càrrega més gran

Pels negocis que necessitin vehicles amb més capacitat de càrrega, la Nissan Primastar i l’Interstar són dues opcions molt adients. Les dues furgonetes de la marca japonesa ofereixen opcions de personalització per adaptar-se a les necessitats del negoci. En el cas de l’Interstar pot muntar carrosseries amb longituds diferents: furgó, combi, cabina, caixa oberta i tancada o, fins i tot, bolquet abatible. La Nissan Primastar, pel seu cantó, permet muntar accessoris com mobiliari per emmagatzemar eines.

Totes dues compten amb motoritzacions que fan la seva conducció molt afable. La Primastar està disponible amb motor diesel amb potències que van dels 110 CV fins els 170 CV. En el cas de la Nissan Interstar també disposa d’un motor diesel amb potències que varien entre els 135 i els 180 CV. I el més important, totes dues opcions incorporen les últimes tecnologies de Nissan i diferents sistemes d’ajut a la conducció com la càmera de visió posterior el detector d’angle mort, entre d’altres.

Assessorament integral a Pimes, autònoms i empreses

A Nissan Interdiesel de Figueres trobareu assessorament expert per tal d’escollir el vehicle o la flota que més s’adapti al negoci, però també diferents serveis d’atenció durant la compra i ‘a posteriori’. Així per exemple, t’assessoraran també sobre el millor model per finançar els vehicles, ja sigui comprant-los o llogant-los. La marca ofereix opcions diferents com el pagament a terminis, el renting, el leasing o Nissan Flex 4D que permet canviar, quedar-te o tornar el vehicle en un període concret de temps.

D’altra banda, a Nissan Interdiesel també trobareu el servei tècnic oficial de la marca japonesa a Figueres amb tot allò que pugui necessitar la flota. Un servei ràpid, amb preus fixos i contractes per a tota la vida útil de la flota. I, mentre tens el vehicle reparant, la marca et deixa un de cortesia.

Vols renovar el teu cotxe o flota d’empresa? Pots acostar-te a Nissan Interdiesel i descobrir quina opció s’adapta millor al teu negoci. Podeu demanar més informació trucant a 972 677 959 o a les seves instal·lacions: