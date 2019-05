Els gossos poden detectar amb precisió el càncer a la sang

Els gossos tenen receptors d'olors 10.000 vegades més precisos que els humans, el que els fa altament sensibles a les olors que no podem percebre. Un nou estudi ha demostrat que els gossos poden usar el seu sentit de l'olfacte altament evolucionat per extreure mostres de sang de persones amb càncer amb una precisió de gairebé el 97 per cent.

Els resultats podrien portar a nous enfocaments de detecció de càncer que són barats i precisos sense ser invasius. "Encara que actualment no hi ha cura per al càncer, la detecció primerenca ofereix la millor esperança de supervivència --diu l'autora de l'estudi, Heather Junqueira, investigadora principal de BioScentDx--. Una prova altament sensible per detectar el càncer podria salvar milers de vides i canviar la forma en què es tracta la malaltia".

Junqueira presenta aquesta investigació en la reunió anual de la Societat Americana de Bioquímica i Biologia Molecular durant la reunió de Biologia Experimental de 2019, que se celebra fins dimarts a Orlando, Florida (Estats Units). Per al nou estudi, Junqueira i els seus col·legues van utilitzar una forma d'entrenament amb un comptador per ensenyar a 4 beagles a distingir entre sèrum sanguini normal i mostres de pacients amb càncer de pulmó maligne.

Tot i que un beagle, anomenat Snuggles, no estava motivat per actuar, els altres tres gossos van identificar correctament les mostres de càncer de pulmó el 96,7 per cent del temps i les mostres normals el 97,5 per cent del temps. "Aquest treball és molt emocionant perquè aplana el camí per a futures investigacions en dues vies, les quals podrien portar a noves eines de detecció de càncer", apunta Junqueira.

"Una utilitza la detecció d'olor canina com a mètode de detecció de càncer, i l'altra seria determinar els compostos biològics que detecten els gossos i després dissenyar proves de detecció de càncer basades en aquests compostos", afegeix. BioScentDx pensa usar la detecció d'olor canina per desenvolupar una forma no invasiva de detecció del càncer i altres malalties que amenacen la vida.

Com a següent pas, la companyia va llançar un estudi sobre el càncer de mama al novembre, en què les participants van donar mostres del seu alè perquè les examinessin gossos entrenats per detectar el càncer. Els científics també planegen separar les mostres en els seus components químics i presentar-les als gossos per aïllar les substàncies que causen l'olor que els gossos detecten.