Onze persones, entre elles un nen, van morir divendres en un bombardeig rus contra un edifici d’apartaments a la ciutat de Sloviansk, a l’est d’Ucraïna, segons un nou balanç de les autoritats publicat aquest dissabte. «El nombre de víctimes del bombardeig ha pujat a 11», va declarar a la televisió Veronika Bajal, portaveu del servei ucraïnès d’emergències de la regió oriental de Donetsk. El balanç anterior era de nou morts i 21 ferits.

El bombardeig, apunta l’agència de notícies AFP, va passar el mateix dia en què el president rus, Vladímir Putin, havia firmat un projecte de llei que facilitarà la mobilització dels joves a l’exèrcit. Segons Ucraïna, la ciutat va ser atacada per set míssils que van danyar cinc edificis, cinc cases, una escola i un edifici administratiu. Entre els morts figura un nen de dos anys que va ser tret viu de la runa però va morir poc després a l’ambulància, va assenyalar la consellera del president Volodímir Zelenski, Daria Zarivna.

Davant aquest escenari, la fiscalia de Donetsk iniciarà una investigació com a part del procediment penal per violació de les lleis i usos de la guerra que es va iniciar fa més de tretze mesos, amb la invasió russa d’Ucraïna. «Segons les informacions preliminars, els ocupants [russos] van utilitzar un sistema de míssils antiaeris S-300 contra la població civil», va afirmar.

Avenç rus

Sloviansk és una ciutat situada en la part de la regió de Donetsk que està sota control de les forces ucraïneses, però separada per tot just 45 km de Bakhmut, municipi pròxim a la zona ocupada per Rússia. De fet, l’atac s’ha donat just quan Rússia afirma haver avançat una mica més a la perifèria nord i sud d’aquesta ciutat, epicentre de la batalla més llarga des de l’inici de la invasió russa.

«Les unitats d’assalt Wagner han avançat amb èxit, capturant dos blocs a la perifèria nord i sud de la ciutat», havia dit poc abans el Ministeri de Defensa rus a Telegram. Segons aquest organisme, les tropes ucraïneses estan «retrocedint i destruint deliberadament les infraestructures i els edificis residencials de la ciutat per frenar l’avenç» de les forces russes.

En paral·lel, Ucraïna ha promès continuar defensant Bakhmut. No obstant, sobre el terreny, fonts ucraïneses a prop de la ciutat van admetre davant l’AFP que les forces de Kíiv estaven en una posició «difícil» per fer-ho.